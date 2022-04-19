Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler

19.04.2022 10:39

Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler Yunan zulmüne uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 100'e yakın göçmenin ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına itildi.

Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler

Yunan zulmüne uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı

EDİRNE - Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 100'e yakın göçmenin ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına itildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 100'e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı. Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler yaşadıkları vahşeti anlattı. Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla kendisinden gasp edip aldığını söyledi. Sara'ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenlerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

"Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimiz aldı"

Yunanistan güçleri tarafından altınlarının zorla alındığını ifade eden Sara Hadidi, "Yunan her şeyimizi almakla kalmadı beraberinde köpeklerini de üstümüze saldılar. Sonra bizi gözaltına alıp kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benimde altınlarımı, giysilerimi yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu. Erzak çantalarımıza bile, bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz. Ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne birde zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah'tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi" dedi.

"Yağmurlu havada yalın ayak geri itildik"

Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, "Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk Askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler" diye konuştu.

"Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti"

Yunan güçlerinin kendirlini soyduklarını söyleyen Ali Hayzin ise, "Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı. Bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler
Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler
Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler
Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler

YORUMLAR
500
Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı

Kapıkule Sınır Kapısı, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Yunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmenlere Yunan zulmü: Ayakkabılarını ve çantalarını alıp sınıra ittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement