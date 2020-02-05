GÜNDEM / 5 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı ile Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/11.00/ Kırıkkale/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuryazarlık Seferberliğinin İkinci Yılı Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Türkiye Jeotermal Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyükelçiler ve yabancı heyet temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katılacak.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesi Senato Genel Kurulunda oylanacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ-Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nun ilk maç haftasında GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

(Kırklareli/14.30/Antalya/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(St. Petersburg/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Fransa'nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez takımını konuk edecek.

A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/20.30/Strazburg/22.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu'nun 5. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

H Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımının karşısına çıkacak.

(İstanbul/20.00/Malaga/22.45) (Fotoğraflı)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorda-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla karşılaşacak.

(Siena/22.30)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı"

(Özcan Yıldırım-Ankara)

2- Sanayi kenti Bursa 2020'ye "hızlı" başladı

Ocak ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,95 artıran Bursa, en fazla dış satımını 153 milyon 756 bin dolarla Almanya'ya yaptı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği kentte otomotiv endüstrisi, ihracatta başı çekti

Otomotiv sektörünün geçen ay yaptığı ihracat, 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,07 artışla 573 milyon dolardan 619,2 milyon dolara çıktı

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- ANALİZ- Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

2020, şirketlerin hem düşen faizle hem de güçlenen ekonomik aktivite sayesinde ödeme güçlerinin arttığı, kredi hacminin de yükseldiği bir yıl olacak

Bu da takibe dönüşüm oranında önemli düşüşleri beraberinde getirecek

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:

"Zorunlu karşılıklarda yapılan ayarlamaların ardından kamu bankaları önderliğinde kredi ivmelenmesine devam eden süreçte özel bankaların da katılım sağlaması, Türk lirası cinsinden kredilerde yıllık yüzde 15 civarı büyüme potansiyelini ortaya koydu"

(Murat Birinci/İstanbul)

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