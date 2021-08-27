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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2021

27.08.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüşmesinin ardından düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüşmesinin ardından düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Erdoğan onuruna Cukanoviç tarafından öğle yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabulünün ardından, Tuzi kentinde Tuzi Nizam Camii, Tuzi Şehitliği ile Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret edecek.

(Karadağ)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği 2. Orman Yangınları Çalıştayı'na, CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu için Emir Beyazıt Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı'da düzenleyeceği Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliğine katılacak.

(Muğla/10.00/13.13/İstanbul/20.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/14.00-18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, valiliği ziyaret edecek, partisinin Artvin İl Başkanlığında basın toplantısına katılacak, Arhavi ilçesi afet bölgesinde incelemelerde bulunacak ve selde zarar gören esnafı ve evleri ziyaret edecek, AK Parti Artvin İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla toplantıya katılacak.

(Artvin/10.30-16.30)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılacak.

(Bağdat)

2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00/14.30)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İspanya'yla, Golbol Erkek Milli Takımı, Çin'le ve Golbol Kadın Milli Takımı da Brezilya'yla karşılaşacak. Eskrimde Hakan Akkaya, masa tenisinde Merve Cansu Demir, Ali Öztürk, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Duygu Çeter Artar, Zeynep Çelik, okçulukta Bülent Korkmaz ve Murat Turan müsabakaya çıkacak, karışık takım ise Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/03.00/14.30)

3- Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Gaziantep, Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor maçları oynanacak.

(Malatya/İstanbul/19.15/İstanbul/Hatay/21.45)

4- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü- Adanaspor, Kocaelispor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor- Eyüpspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/Kocaeli/19.15/İzmir/Bursa/21.45)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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