Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri - Son Dakika
Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri

Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri
24.04.2026 21:33
Türkiye'de sıfır SUV araçlar segmentinde alıcıların en sık şikayet ettiği şey şu: güvenlik teknolojileri çoğunlukla üst versiyonlara saklanıyor, giriş donanımı ise "var sayılıyor" ve güvenlik paketini fiyata ek maliyetlerle sunuyor. Bu kez Jeep farklı bir yol izledi. Yeni Compass'ın her iki versiyonuna da Seviye 2 otonom sürüş desteği standart olarak geldi — bu, pek çok rakip modelde ancak en üst pakette gördüğünüz bir özellik.

Peki bu donanım kararı tesadüf mü, yoksa C-SUV pazarında belirginleşen yeni bir rekabetin işareti mi?

Neden "Donanım Paketi" Seçimi Bu Kadar Önemli

SUV araçlar söz konusu olduğunda satın alma kararını en çok etkileyen faktörlerden biri liste fiyatı değil, o fiyata nelerin dahil olduğudur. Aracın müşterilere sunmuş olduğu teknoloji, koltuk konforu ve sürücü destek sistemleri; günlük kullanımda hissedilen farkı doğrudan belirler.

Yeni Jeep Compass, bu denklemi iki net versiyon üzerinden kuruyor: Limited ve Summit. İkisi de e-Hybrid güç seçeneğiyle geliyor; ancak donanım içerikleri birbirinden ayrışıyor.

Limited: Teknoloji Ağırlıklı Giriş Paketi

Limited versiyonu, kompakt SUV segmentinde "standart" beklentisini yeniden tanımlıyor.

Dış tasarım ve pratik özellikler:

  • Full-LED Reflektör Farlar
  • 18" Alaşım Jantlar (225/60 R18, A+ sınıfı lastikler)
  • Panoramik Açılabilir Sunroof
  • 360° Alt Gövde Koruması
  • Elektrikli, katlanır ve ısıtmalı yan aynalar

İç mekan ve konfor:

  • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
  • Çift bölgeli otomatik klima
  • Renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma
  • Otomatik kararan iç dikiz aynası
  • Teknoloji ve güvenlik — standart olarak:
  • 16" multimedya ekranı/ 10,25" dijital gösterge paneli
  • Kablosuz Apple CarPlay™ & Android Auto™
  • Selec-Terrain sürüş modları
  • Ön çarpışma uyarı sistemi
  • Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği
  • Adaptif hız sabitleyici
  • Şerit konumlandırma asistanı
  • Otomatik acil frenleme sistemi
  • Navigasyon sistemi

Seviye 2 otonom sürüş, şerit takibi ve adaptif hız sabitleyiciyi eş zamanlı devreye sokabilen sistemleri kapsıyor. Bu, şehirlerarası sürüşlerde yorgunluğu gözle görülür biçimde azaltan, hem konfor hem güvenlik etkisi yaratan bir teknoloji.

Summit: Üst Seviyede SUV Deneyimi

Summit versiyonu, Limited'in tüm donanımını koruyarak üzerine bir katman daha ekliyor.

Dış tasarımda farklılaşma:

  • LED Matrix Farlar (daha hassas ışık kontrolü)
  • 7 Slot ikonik ön ızgaraya ek ışıklandırma
  • Karartılmış arka camlar
  • Ön sis farları
  • Parlak siyah plastik detaylar
  • Arka logo aydınlatmalı LED stop lambalar
  • Tavan rayları
İç mekanda üst segment konfor:
  • Suni deri koltuklar
  • Isıtmalı koltuklar
  • Elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar
  • Elektrikli ayarlanabilir bel ve yanal destekler
  • Hafızalı sürücü koltuğu
  • Isıtmalı direksiyon simidi

Ek güvenlik ve teknoloji:

  • 360° Kamera
  • Handsfree elektrikli bagaj kapağı
  • Kablosuz şarj
  • Isıtmalı ön cam (buz çözücü)
  • Alarm sistemi
  • Kör nokta sistemi

Özellikle uzun yol kullananlar için masaj fonksiyonlu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon kombinasyonu, Summit'i bir üst segmentle rekabete sokan detaylar.

e-Hybrid Güç Aktarımı: Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemini paylaşıyor.

Özellik Değer

İçten yanmalı motor gücü 100 kW/ 136 HP

e-Motor gücü 21 kW/ 28 HP

Sistem toplam gücü 106 kW/ 145 HP

Sistem maksimum torku 230 Nm

0-100 km/s 10,0 saniye

Maksimum hız 195 km/s

Ortalama yakıt tüketimi 5,6 – 5,7 L/100 km

CO² emisyonu (WLTP) 127 – 130 g/km

Şanzıman eDCS6

Çekiş FWD

Hibrit sistemin bataryası 0,9 kWh kapasitesiyle tam elektrik menzili sunmuyor; bu düzenleme daha çok yakıt verimliliğini desteklemek ve şehir içinde motor yükünü hafifletmek amacıyla kurgulanmış. Kompakt SUV segmentinde 5,6-5,7 litre/100 km tüketim değeri, oldukça rekabetçi bir konumda.

Arazi Kabiliyeti: Kompakt SUV'dan Beklenenin Ötesi

Boyutlar ve arazi verileri birlikte okunduğunda tablo ilginçleşiyor:

  • Uzunluk: 4.552 mm
  • Aks mesafesi: 2.795 mm
  • Yerden yükseklik: 200 mm
  • Su geçiş derinliği: 408 mm
  • Yaklaşma açısı: 20°
  • Uzaklaşma açısı: 27°
  • Tepe aşma açısı: 16°
  • Çekme kapasitesi: 1.150 kg

408 mm su geçiş derinliği, bu segmentin ortalamasının belirgin biçimde üzerinde. Selec-Terrain sürüş modlarıyla birleşince Compass, sadece asfalt odaklı bir kompakt SUV olarak konumlanmıyor. Aynı zamanda Jeep’in off-road tecrübesini de alarak bir ileri aşamaya taşıyor.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass beş renk seçeneğiyle sunuluyor. Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Amazon Kahve ve Antarktika Beyaz renklerde siyah tavan standart olarak geliyor; Volkanik Siyah renginde ise siyah tavan bulunmuyor.

Durumu Değerlendirmek Gerekirse

SUV araçlar kategorisinde alıcıların büyük çoğunluğu artık yalnızca motor gücüne ve iç hacme bakmıyor. Güvenlik sistemleri, yakıt ekonomisi, off-road performansı ve sürüş konforu da sürücülerin beklediği önemli kritlerler arasında yer alıyor. Yeni Jeep Compass ise tam bu noktada rakiplerinden ayrılıyor; ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmasının yanı sıra, off-road konusunda da rakiplerinin oldukça önünde konumlanıyor.

Son Dakika Jeep Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri - Son Dakika

Sergen Yalçın’dan değişim mesajı Sergen Yalçın'dan değişim mesajı
Manavgat’ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış Manavgat'ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest
İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı
ABD’den Orta Doğu’da güç gösterisi: 3’üncü uçak gemisi bölgede ABD’den Orta Doğu’da güç gösterisi: 3’üncü uçak gemisi bölgede
Trump: Lübnan’da ateşkes 3 hafta uzadı Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı
Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok
Okul saldırıları mercek altında: Komisyon kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı Okul saldırıları mercek altında: Komisyon kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Liseli Birkan 15 yaşında kalbine yenildi Liseli Birkan 15 yaşında kalbine yenildi
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Meclis Başkanvekili Celal Adan’dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma
Yarışma programında skandal Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı
Çin, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan’daki ev ve dükkanları yağmaladı İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı

21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
20:20
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
19:02
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:49
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
17:45
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
17:19
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad'a gidiyor
14:28
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:47
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
