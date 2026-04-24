Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri

Peki bu donanım kararı tesadüf mü, yoksa C-SUV pazarında belirginleşen yeni bir rekabetin işareti mi?

Neden "Donanım Paketi" Seçimi Bu Kadar Önemli

SUV araçlar söz konusu olduğunda satın alma kararını en çok etkileyen faktörlerden biri liste fiyatı değil, o fiyata nelerin dahil olduğudur. Aracın müşterilere sunmuş olduğu teknoloji, koltuk konforu ve sürücü destek sistemleri; günlük kullanımda hissedilen farkı doğrudan belirler.

Yeni Jeep Compass, bu denklemi iki net versiyon üzerinden kuruyor: Limited ve Summit. İkisi de e-Hybrid güç seçeneğiyle geliyor; ancak donanım içerikleri birbirinden ayrışıyor.

Limited: Teknoloji Ağırlıklı Giriş Paketi

Limited versiyonu, kompakt SUV segmentinde "standart" beklentisini yeniden tanımlıyor.

Dış tasarım ve pratik özellikler:

Full-LED Reflektör Farlar

18" Alaşım Jantlar (225/60 R18, A+ sınıfı lastikler)

Panoramik Açılabilir Sunroof

360° Alt Gövde Koruması

Elektrikli, katlanır ve ısıtmalı yan aynalar

İç mekan ve konfor:

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Çift bölgeli otomatik klima

Renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Teknoloji ve güvenlik — standart olarak:

16" multimedya ekranı/ 10,25" dijital gösterge paneli

Kablosuz Apple CarPlay™ & Android Auto™

Selec-Terrain sürüş modları

Ön çarpışma uyarı sistemi

Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği

Adaptif hız sabitleyici

Şerit konumlandırma asistanı

Otomatik acil frenleme sistemi

Navigasyon sistemi

Seviye 2 otonom sürüş, şerit takibi ve adaptif hız sabitleyiciyi eş zamanlı devreye sokabilen sistemleri kapsıyor. Bu, şehirlerarası sürüşlerde yorgunluğu gözle görülür biçimde azaltan, hem konfor hem güvenlik etkisi yaratan bir teknoloji.

Summit: Üst Seviyede SUV Deneyimi

Summit versiyonu, Limited'in tüm donanımını koruyarak üzerine bir katman daha ekliyor.

Dış tasarımda farklılaşma:

LED Matrix Farlar (daha hassas ışık kontrolü)

7 Slot ikonik ön ızgaraya ek ışıklandırma

Karartılmış arka camlar

Ön sis farları

Parlak siyah plastik detaylar

Arka logo aydınlatmalı LED stop lambalar

Tavan rayları

Suni deri koltuklar

Isıtmalı koltuklar

Elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar

Elektrikli ayarlanabilir bel ve yanal destekler

Hafızalı sürücü koltuğu

Isıtmalı direksiyon simidi

Ek güvenlik ve teknoloji:

360° Kamera

Handsfree elektrikli bagaj kapağı

Kablosuz şarj

Isıtmalı ön cam (buz çözücü)

Alarm sistemi

Kör nokta sistemi

Özellikle uzun yol kullananlar için masaj fonksiyonlu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon kombinasyonu, Summit'i bir üst segmentle rekabete sokan detaylar.

e-Hybrid Güç Aktarımı: Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemini paylaşıyor.

Özellik Değer

İçten yanmalı motor gücü 100 kW/ 136 HP

e-Motor gücü 21 kW/ 28 HP

Sistem toplam gücü 106 kW/ 145 HP

Sistem maksimum torku 230 Nm

0-100 km/s 10,0 saniye

Maksimum hız 195 km/s

Ortalama yakıt tüketimi 5,6 – 5,7 L/100 km

CO² emisyonu (WLTP) 127 – 130 g/km

Şanzıman eDCS6

Çekiş FWD

Hibrit sistemin bataryası 0,9 kWh kapasitesiyle tam elektrik menzili sunmuyor; bu düzenleme daha çok yakıt verimliliğini desteklemek ve şehir içinde motor yükünü hafifletmek amacıyla kurgulanmış. Kompakt SUV segmentinde 5,6-5,7 litre/100 km tüketim değeri, oldukça rekabetçi bir konumda.

Arazi Kabiliyeti: Kompakt SUV'dan Beklenenin Ötesi

Boyutlar ve arazi verileri birlikte okunduğunda tablo ilginçleşiyor:

Uzunluk: 4.552 mm

Aks mesafesi: 2.795 mm

Yerden yükseklik: 200 mm

Su geçiş derinliği: 408 mm

Yaklaşma açısı: 20°

Uzaklaşma açısı: 27°

Tepe aşma açısı: 16°

Çekme kapasitesi: 1.150 kg

408 mm su geçiş derinliği, bu segmentin ortalamasının belirgin biçimde üzerinde. Selec-Terrain sürüş modlarıyla birleşince Compass, sadece asfalt odaklı bir kompakt SUV olarak konumlanmıyor. Aynı zamanda Jeep’in off-road tecrübesini de alarak bir ileri aşamaya taşıyor.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass beş renk seçeneğiyle sunuluyor. Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Amazon Kahve ve Antarktika Beyaz renklerde siyah tavan standart olarak geliyor; Volkanik Siyah renginde ise siyah tavan bulunmuyor.

Durumu Değerlendirmek Gerekirse

SUV araçlar kategorisinde alıcıların büyük çoğunluğu artık yalnızca motor gücüne ve iç hacme bakmıyor. Güvenlik sistemleri, yakıt ekonomisi, off-road performansı ve sürüş konforu da sürücülerin beklediği önemli kritlerler arasında yer alıyor. Yeni Jeep Compass ise tam bu noktada rakiplerinden ayrılıyor; ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmasının yanı sıra, off-road konusunda da rakiplerinin oldukça önünde konumlanıyor.