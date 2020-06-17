Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Ana Kararnamesi - Son Dakika

Adana Vergi Mahkemesi Başkanı Şebnem Erdoğan'ın Adana Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı Beyhan Tiryaki 'nin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun 'un Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak ataması yapıldı.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Hakimi Murat Ilgaz Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı Alicenk Düzgün Muğla Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Bayrakdar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muzaffer Seher Kaplan ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye Turan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Başer Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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