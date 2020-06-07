(Havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI TIKLIM TIKLIM DOLDU... UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU - Son Dakika

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren orman yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ormana gelen kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı. Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti. Belgrad Ormanı'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.

"YÜRÜYÜŞ YAPTIĞIM İÇİN MASKE TAKMADIM"

Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın , "Yürüyüş için geldik. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık daha yüksek boyutlara çıkmaz. Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz, insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım" şeklinde konuştu.

"HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK"

Piknik yapmak için ormana gelen ve salıncakta sallanan Ali Bozok,"Sabah saat 6 buçukta geldik. Valla üç aydır bugünü bekliyorduk. Harika bir özgürlük. Salıncak kurduk. Harika bir ortam ve güzel bir hava. Herkes sosyal mesafeyi koruyor" diye konuştu.

Pikniğe gelen bir diğer vatandaş, "Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli 'den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİLİM KURULU NEYE KARAR VERİYORSA BİZ ONA UYUYORUZ"

Yusuf Kenan Özmel, "Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7'de geldik. Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize dikkat ederek eğleneceğiz. Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık. Bilim kurulu neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul