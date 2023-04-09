İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı - Son Dakika
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İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı

09.04.2023 17:06
İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı

İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı.

İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı.

Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

İYİ Parti, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ı Yozgat 1'inci sıra, İdris Naim Şahin'i Ordu 1'inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba'yı Ankara 1'inci bölge 2'nci sıra, Edip Safter Gaydalı'yı Bitlis 1'inci sıradan aday gösterdi.

Listede, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1'inci sıra, Koray Aydın Ankara 1'inci bölge 1'inci sıra, Uğur Poyraz Antalya 1'inci sıra, Turhan Çömez Balıkesir 1'inci sıra, Musavat Dervişoğlu İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra, Erhan Usta Samsun 1'inci sıra, eski futbolculardan Ünal Karaman Konya 1'inci sıra ve Gökhan Zan Hatay 2'nci sıra adayı olarak yer aldı.

İYİ Parti'nin milletvekili geçici aday listesinde öne çıkan diğer isimler, şöyle:

"Bilal Bilici Adana 2'nci sıra, Avukat Ece Güner İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıra, Seyithan İzsiz İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra, Buğra Kavuncu İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıra, Kürşat Zorlu Ankara 2'nci bölge 2'nci sıra, Ahmet Yetim Şanlıurfa 1'inci sıra, Ümit Özlale İzmir 1'inci bölge 2'nci sıra, Şenol Sunat Manisa 1'inci sıra."

22 isme yer verilmedi

İYİ Partinin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

" Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş"

Kaynak: AA
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