İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

İzmir\'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
17.11.2025 17:19
İzmir\'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 5 konteyner ve 2 araç küle dönerken alevler nedeniyle işçilerin kişisel eşyaları da tamamen yandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı. Yangın, işçilerin kaldığı konteynerlerde başladı ve kısa sürede büyüyerek 5 konteyner ile 2 aracın yanmasına sebep oldu. Olayda işçilerin kişisel eşyaları da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN ÇIKTI

Yangın bugün saat 15.30 sıralarında Bayraklı Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat firmasına ait şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

5 KONTEYNER VE 2 ARAÇ TAMAMEN YANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İlk belirlemelere göre 5 konteyner ile 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerlerde bulunan işçilerin kişisel eşyalarının da tamamen yandığı öğrenildi.

İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

İŞÇİLERİN EŞYALARI DA KÜLE DÖNDÜ

Yangının çıktığı konteynerde kaldığını ifade eden inşaat işçisi Kadir Alan, "Kaldığımız yer komple yandı. Olayı tam olarak bilmiyoruz, biz zaten sahada çalışıyoruz. Büyük ihtimalle, yüzde 90 elektrik kontağından çıkmış olması lazım. Bir anda duman yükselince koşarak geldik. Sadece bazıları arabasını kurtarabildi, zaten eşya alamadık. Kimisi canını zor kurtardı. Eşyalarımız, her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir insanın giymesi için ne gerekiyorsa hepsi, kimliğimiz, ehliyetimiz, her şeyimiz yandı" dedi.

İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

CANLARINI ZOR URTARDILAR

Şantiyede kalan bir başka gurbetçi işçi Ahmet Önder ise "5-10 dakika sonra her şey yandı bitti, siyah dumanlar vardı, başka bir şey yoktu. Allah'tan canımıza bir şey olmadı. Yapacak da bir şey yok, bu kadar. Konteynerlarda kalıyorduk, bütün eşyalarımız ve malzemelerimiz vardı. Çantamız, eşyalarımız, kimliklerimiz, kartlarımız hepsi gitti" diye ekledi.

İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü

Şantiye sahasına beton dökümü için geldiğini belirten Volkan Marangoz da "Biz tam burada beton döküyorduk. Bir anda koğuşlardan yangın çıktı. Yangın çıkınca millet koğuşlara gidip eşyalarını çıkarmaya çalıştı ama pek kimse bir şey çıkaramadı. Burada arabalar sıralıydı; iki üç tane araba da yandı gitti. Milletin bütün eşyaları yandı. Yangını görünce herkes koşup geldi; biz de betonu durdurup koştuk. İçeride biri var mı yok mu diye baktık ama Allah'tan kimse yoktu. Şuradan mikseri içeri sokup biraz su tutmaya çalıştık ama mikserin suyu da fayda etmedi. Sonra itfaiyeyi çağırdılar; itfaiye gelene kadar duman çoktu, kapkara duman yükseldi. Her yerden duman görünüyordu, konteynerlerin içi trafolu olduğu için daha da fazla duman çıktı. Her yer kapkara oldu, göz gözü görmedi. İçeridekiler can havliyle kendini dışarı attı; kimi ikinci kattan atladı. Milletin içeride eşyaları, telefonları, kiminin yüklü miktarda nakit parası da gitti, kiminin arabası yandı" ifadelerini kullandı.

İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İzmir'de şantiyede dev yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler küle döndü - Son Dakika
