KAĞITHANE'DE GASP DEHŞETİ... 19 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

-Bir vatandaş sokağında yaşanan dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KAĞITHANE'de 19 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaralayarak gasp eden 4 şüpheli polis operasyonuyla 4 saat içerisinde yakalandı. Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Duygu Sokak üzerinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç D., markete gitmek için sokakta yürüdüğü sırada yanına otomobille birlikte 4 kişi geldi. Otomobilden inen 4 şüpheli bıçak çekerek Erdinç D.'den telefonu kendilerini vermelerini istedi. Telefonunu vermek istemeyen Erdinç D. şüphelilerine direnmeye çalıştı. Ancak şüphelilerden biri yanında bulunan bıçağı çıkarak Erdinç D.'yi sol kalçasından bıçaklayarak geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan Erdinç D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşa ait cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİLER KAĞITHANE ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE 4 SAATTE YAKALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin Sinan G.'ye ait olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Sinan G. ve otomobil içinde bulunan Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö. evlerinde gözaltına alınarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-(Cep Telefonu Kamerası)

-Şüphelilerin genci darp ederek bıçaklaması

-Şüphelilerin zorla gencin telefonunu alması

-Otomobile binen şüphelilerin olay yerinden kaçması

-Kanlar içinde yerde yatan öğrenciden detay

-Şüphelilerin yakalanarak Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine getirilmesi)