Son Dakika Haberleri: Kara Delik ilk kez görüntülendi

Kara Delik ilk kez görüntülendi

47 dakika önce

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

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EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 
Ekonomi
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