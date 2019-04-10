Kara Delik ilk kez görüntülendi
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EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24
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