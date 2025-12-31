Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor - Son Dakika
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor
31.12.2025 11:39
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda kalp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile tartıştıktan sonra aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kampta yanlarında bulunan arkadaşları ikilinin kavga ettiğini ve Enis G'nin Kumal'ı darbettiğini iddia etti. Bölgede genç kadını arama çalışmaları sürerken, Kumal'ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu. Kumal'dan geriye kamptan paylaştığı fotoğraflar kaldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yer alan Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde 27 Aralık gecesi Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. İddiaya göre Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişiyi işaret ediyor
Enis G. (37)

TARTIŞMADAN SONRA ARABAYA BİNİP GİTTİ

Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, otomobiliyle kamp alanından ayrılan Kumal'dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişiyi işaret ediyor

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişiyi işaret ediyor

ELİF'İ DARBETTİ İDDİASI

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.

ARABASININ ÖN TAMPON PARÇASI BULUNDU

Elif Kumal'ı AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile de arıyor. Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişiyi işaret ediyor

GERİYE KAMPTAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR KALDI

Öte yandan Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Elif Kumal'ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görüldü. Enis G.'nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişiyi işaret ediyor
Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Kavga, Erdek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor - Son Dakika
