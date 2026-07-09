Kayseri’nin stratejik sıfır atık hedefleri kamuoyuna ilan edildi

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Kayseri Valiliği himayesinde; Erciyes Üniversitesi, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi kamuoyuna ilan edildi. Belirlenen sıfır atık hedeflerinin takibi için yılda iki kez toplanacak olan Kayseri İl Sıfır Atık Kurulu hayata geçirildi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları serisinin Kayseri ayağının Sonuç Konferansı, 9 Temmuz 2026 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Kayseri Valiliği himayesinde düzenlenen konferansa; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde katılımcılar, Kayseri’de hayata geçirilen örnek Sıfır Atık uygulamalarının yer aldığı sergi alanını ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Sıfır Atık çalışmalarını konu alan kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi’ne ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun hitaplarda bulundu.

KAYSERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 2017’de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin bugün Türkiye’de 81 ilde, dünyada 193 ülkede karşılık bulduğunu belirterek, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz konferansla, Anadolu’nun üretim gücüyle çevresel sorumluluğunu aynı potada buluşturan örnek bir şehir için yeni bir yol haritasını ilan ediyoruz. Ortak akıl ve ortak bilinci hakim kılmak istiyoruz. Kayseri bizim için önemli şehirlerden bir tanesi. Kayseri’nin geleceğine sahip çıkmak için hemşehrilerimizle birlikte bu konferansı düzenliyoruz. Sorunları, şehirde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte konuştuk. Kamu temsilcileri, siyasetçiler, STK temsilcileri oradaydı. Herkesle beraber yol yürümek istiyoruz” dedi.

Ağırbaş, “Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 30 Mart dünyada Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin fikri olarak ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu kurulması da kararlaştırıldı. Başkanlığına Emine Erdoğan Hanımefendi seçildi. Bu kararlar dünyanın kaderine etki ediyor” dedi.

KAYSERİ BUGÜNDEN İTİBAREN ÇEVREYE DUYARLI VATANDAŞLIK KÜLTÜRÜYLE YENİ BİR ŞEHİR YOLUNDA İLERLEYECEK

Kayseri’nin Anadolu’nun üretim hafızası olduğunu belirten Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Kayseri bölgenin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Kayseri demek alın terinin, girişimciliğin, alın terinin sembolü demektir. Kayseri; ahilik geleneğinden aldığı üretim ahlakıyla, paylaşma kültürüyle, güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye’nin kalkınma hikayesinin en önemli aktörlerinin başında geliyor. Sanayicilerimiz üretirken çevre dostu ürünlerin üretilmesiyle ilgili yeni yatırımlar yapacak, vatandaşlar olarak biz de kenti kültürümüzde değişiklikler yaparak bu yolculuğa katkıda bulunacağız.

Sürdürülebilirlik ekosistemine dahil olmayan süreçlerin uzun vadede yaşama şansı mümkün değil. Sıfır Atık Vakfı olarak diyoruz ki, Sıfır Atığı bir kültür haline getirmemiz lazım. Kayseri’nin bugünden itibaren kaynağını koruyan üretimiyle, israfı azaltan şehir yönetimiyle, çevreye duyarlı vatandaşlık kültürüyle yeni bir şehir yolunda ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.”

Sıfır Atık Forumu’na değinen Ağırbaş, “Geçen ay İstanbul’da tarihi bir toplantı gerçekleştirdik. Sıfır Atık Forumu’nda 183 ülke temsil edildi. Dünyanın en büyük sıfır atık, çevre ve iklimle alakalı sivil toplantı olma özelliği taşıyor. Sıfır Atık Vakfı olarak organize ettiğimiz Sıfır Atık Forumu’nu 500 partnerle birlikte gerçekleştirdik. 5000 katılımcı forumu ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIĞI ÖNCELEMEDEN YAPTIĞIMIZ ÜRETİMLER UZUN VADEDE BİZİ YARI YOLDA BIRAKIR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin üretim gücüne dikkat çekerek, “Sıfır atığı öncelemeden yaptığımız üretimler kısa vadede başarı gibi görülürken uzun vadede bizi yarı yolda bırakır. Türkiye’de 4 milyar dolar ihracat yapan, sadece mobilyada her iki sandalyeden birini üreten, 10 yataktan 7’sini üreten bir iliz. Atıkları ekonomik döngüsel süreçte üretime sokamazsak, israfın boyutu çok daha büyük olur. Sıfır atıkla ilgili çalışmalar bizim şehrimiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Çiçek, kurulan Kayseri İl Sıfır Atık Kurulu’nun çalışmalarını sonuna kadar takip edeceğini belirterek, “Sıfır atık meselesi bizim için ayrı bir gurur meselesi. Dünyanın bize üstenci bir bakış açısıyla “çevreyi korumak için şunu yapmanız lazım” dedikleri yerden çıkıp bizim onlara söylediğimiz, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önderliğinde, küresel diplomaside de dünya için önemli olan konuyu gündeme getirmiş olduk. 81 ilden çıktı, dünyaya da ses oldu” diye konuştu.

KÜRESEL KİRLENMEYE KARŞI MÜCADELEYE HEPİMİZ HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğindeki Sıfır Atık Hareketi’nin bugün Birleşmiş Milletler’de temsil edildiğini belirterek, “Bu çalıştaylar noktasında Vakfımızı tebrik ediyorum. Küresel iklim değişikliği hayatımızın her alanına etki ederken buna Türkiye’nin liderlik etmesi çok önemli. Endonezya’da enerji üretilecek kadar çöp atığı üretiliyor. Dünyada bir çöp ticareti var. Gelişmiş ülkeler, daha az gelişmiş ülkelere gönderiyorlar. Bize düşen sorumluluk, insan olarak gezegenimizi korumak. Küresel kirlenmeye karşı bir mücadeleye hepimiz hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.

DİJİTAL SİSTEMLERE DÖNÜŞÜM ADIMLARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Klasik eğitim sistemlerinden artık daha çağdaş, daha dijital sistemlere dönüşüm adımlarını gerçekleştiriyoruz. Dijital olarak elektronik belge yönetim sistemini hayata geçirdik. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Aslında ülkemizin bu konuda lider ve örnek davranışı olarak da dünya sahnesinde yer almıştır. 81 ilde tematik masalarda oluşturulan bu çalıştay kolay bir süreç değil. Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kayserimiz bu konularda her daim öncüdür. Hep beraber hareket ediyoruz. Bu süreci yönetiyor ve takip de ediyoruz” dedi.

KAYSERİ SIFIR ATIK HEDEF BELGESİ’NDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sunumlarda, 14 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen çalıştay kapsamında dört ana blok altında oluşturulan 15 tematik masada yürütülen değerlendirmeler paylaşıldı. İklim ve afet yönetiminden su verimliliğine, gıda israfından döngüsel ekonomiye, sanayi dönüşümünden yönetişim, finansman, veri yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikalarına kadar geniş bir yelpazede geliştirilen öneriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Konferansın en önemli çıktılarından biri olan Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi de kamuoyuna ilan edildi. Belgede; il genelinde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak öncelikli hedefler, yerel çözüm önerileri ve sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik yol haritası açıklandı.

Kamuoyuna duyurulan Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi’nde kentin öne çıkan değerleri şöyle sıralandı:

• Güçlü sanayi ve ticaret altyapısı

• Erciyes’in kış turizmi ve doğa potansiyeli

• Zengin gastronomi kültürü

• Tarihi ve kültürel miras

• Tarım ve hayvancılık kapasitesi

Kuraklık ve su kaynaklarının azalması, artan enerji ve su tüketimi, tarımsal üretimde iklim riski, atık yönetimi ve çevresel kirlilik, hızlı nüfus artışı ve ulaşım yoğunluğu ise Kayseri’nin karşı karşıya olduğu riskler olarak gösterildi.

KAYSERİ ÖZELİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK STRATEJİK SIFIR ATIK HEDEFLERİ

Doğa ve Kaynak Yönetimi, Üretim ve Tüketim Döngüsü, Yaşam Alanları ve Hizmet Sektörleri, Davranış, Yönetişim ve Finansman başlıklarında 4 blokta sıralanan hedefler ise şöyle sıralandı:

• Şehir şebekesi ve tarımda su kayıp ve kaçaklarının azaltılması

• Damla sulama ve düşük su tüketen ürünlerin yaygınlaştırılması

• Ekmek ve gıda israfını azaltacak uygulamaların teşvik edilmesi

• OSB’lerde endüstriyel simbiyoz modeliyle atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması

• Tek kullanımlık ürün tüketiminin azaltılması

• İkinci el ürünler için tamir, bakım, satış ve takas noktalarının kurulması

• Elektrikli toplu taşıma araçları ve şarj altyapısının yaygınlaştırılması

• Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması

• Geri dönüştürülmüş malzemelerle eğitim ve bilim parklarının oluşturulması

• Atık pil, e-atık ve atık yağlar için yeni atık getirme merkezlerinin kurulması

• Kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması

• Kamu kurumlarında elektronik belge yönetimine geçişin hızlandırılması

• Tüm eğitim kademelerinde sıfır atık eğitimlerinin güçlendirilmesi

• Sıfır atık projeleri için yeni finansman ve destek mekanizmalarının oluşturulması

• Kayseri İl Sıfır Atık Kurulu’nun yılda iki kez toplanarak hedefleri izlemesi

2027 KAYSERİ SIFIR ATIK YILI VİZYONU

Kent genelinde “2027 Kayseri Sıfır Atık Yılı” vizyonunun hayata geçirilmesi ve tüm kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının bu hedef doğrultusunda ortak hareket etmesi amaçlanıyor. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; yerelde ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları ve iyi uygulama örneklerini sistematik biçimde analiz ederek ulusal sıfır atık vizyonuna somut katkılar sunmayı hedefliyor. Kayseri Çalıştayı Sonuç Konferansı da ortak akıl, çok paydaşlı yönetişim ve iş birliği anlayışıyla geliştirilen çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması açısından önemli bir kilometre taşı oldu.