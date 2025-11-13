KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

Haberin Videosunu İzleyin
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye\'de! İlk durağı bakın neresi oldu
13.11.2025 11:50  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye\'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Haber Videosu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Erhürman beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

İlk resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erhürman daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Erhürman, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

ERHÜRMAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Erhürman, deftere şunları yazdı:

"Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir.

Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.

Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.

Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KURTULMUŞ İLE ERHÜRMAN BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tufan Erhürman ile Mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, Meclise gelişinde karşıladığı Erhürman ile Türkiye ve KKTC bayraklarının önünde tokalaştı. Daha sonra Kurtulmuş ile Erhürman, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu kahraman Mehmetçiklerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

Erhürman'ın ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Seçim sonuçları dolayısıyla Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC'nin el ele vererek Ada'daki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak bugünlere kadar geldiğini belirtti.

KKTC'nin önemli bir devlet haline gelene kadar nice badirelerden geçtiğini, büyük zulümlerle karşılaştığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kaldığını bildiklerini ve yakın tarihin maalesef Kıbrıs Türkleri bakımından acı sayfalarla dolu olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

"KKTC'NİN GÜCÜNÜN ULUSLARARASI ALANDA TANITILMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Kurtulmuş, yayılmacı ENOSİS planları çerçevesinde Kıbrıs'ı tamamıyla Türklerden uzak bir Ada haline getirmek isteyen maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığının gün yüzüne çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'mızla birlikte Kıbrıs Türkü'nün kurtarılması sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana 'Evet' demiş olmasına rağmen maalesef 'Hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney'deki Rum Kesimi, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, hep öne çıkartılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ OLMASAYDI KKTC GAZZE GİBİ BİR YER HALİNE GELİRDİ"

Katıldıkları bütün uluslararası platformlarda mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını gündeme taşıdıklarını ve Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Henüz yeterince mesafe alınmamakla birlikte geçmişle kıyaslanmayacak kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası alanda artık bilinen bir devlet haline doğru gelmektedir." dedi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka da bir yolun olmadığını, iki devletin de kendi milli kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği ortamın ortaya konulmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda artık işbirliği tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte, yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz, eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz, uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olması için bütün gücümüzle sizlerle birlikte bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

"SİZ DE TÜRKİYE İLE EL ELE ÇALIŞACAĞINIZI DÜNYAYA GÖSTERMİŞ OLDUNUZ"

İki ülkenin meclisleri arasında da çok yakın ilişkinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, dostluk gruplarının da yakın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Son iki yıldır Azerbaycan'ın da katılmasıyla "bir millet üç devlet" anlayışıyla ülkelerin meclisleri bünyesinde güzel çalışmaların yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, bu çalışmaların devam etmesiyle birlikte de KKTC'yi her alanda daha güçlü, daha muktedir bir ülke haline getirmek için mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kurtulmuş, Erhürman ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, "Siz de ilk verdiğiniz mesajlarda Türkiye ile el ele, birlikte çalışacağınızı bütün dünyaya göstermiş oldunuz. Ümit ederim ki bu birlikte çalışmanın semerelerini de alacağız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ BAŞKA DEVLETLERLE KIYASLANMAYACAK KADAR ÖZELDİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

Gazi Meclisin çatısı altında bulunmaktan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu belirten Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri, herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ve vermeye de devam ettiğini dile getiren Erhürman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimiz arasındaki ilişkiler, bunları dünyaya anlatmamız açısından da bizim için son derece değerli olmaya devam edecek. Sizin katkılarınız da bu anlamda bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Ziyarette Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Anıtkabir, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
TFF’den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi 60 tondan fazla ele geçirildi Yakalanmasa vatandaşlara yedireceklerdi! 60 tondan fazla ele geçirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Çankırı’da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti
beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı beIN SPORTS binasını oyuncak silahla basan şahıs tutuklandı
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bir dönemin sesi sustu İşte Muazzez Abacı’nın sanat ile geçen ömrü Bir dönemin sesi sustu! İşte Muazzez Abacı'nın sanat ile geçen ömrü
Lauriente’den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Leroy Sane Galatasaray’da tartışma yarattı Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
Irak’ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı
DEM Parti’den dikkat çeken “Selçuk Mızraklı“ açıklaması DEM Parti'den dikkat çeken "Selçuk Mızraklı" açıklaması
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
CHP’li Dinçer’den, Bakan Göktaş’a Saliha Akkaş’ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak 2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak

16:07
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
15:52
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası Listede Galatasaray’ın 2 yıldızı da var
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var
15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
14:06
Fener taraftarını çıldırtacak haber İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
13:42
Dursun Özbek’ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler
13:29
İstanbul’da hız limitleri değişti İşte cadde cadde yeni sınırları
İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları
13:23
İlkay hakkında sürpriz iddia Ayrılığı duyurdular
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
13:18
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme 84 noktada hız limitleri değişiyor
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor
13:01
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
12:29
İBB iddianamesinde yeni detaylar Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal’ın da hapsi isteniyor
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
12:25
2026 yılında dünyayı ne bekliyor The Economist’in kehanetleri şaşırttı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı
12:21
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12:02
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130’ların uçuşunu durdurdu
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu
11:57
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi
11:24
Galatasaray’a transferde 80 milyon euroluk şok
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
11:12
10 Kasım’da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
10:55
Gürcistan’da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
10:55
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
10:27
CHP’liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak “VAR“dan döner“ dedi
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi
10:09
Benzine zam geliyor İşte il il yeni fiyatlar
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 16:15:46. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.