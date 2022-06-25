Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir - Son Dakika
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Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir

25.06.2022 00:38

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu ve kuzey bölümlerinde kuvvetli yağış bekleniyor Yağışların yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu su, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı

32 İLE TURUNCU VE SARI UYARI

Sağanak yağışlarla ilgili Kastamonu ve Bartın'a turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı uyarıda bulunan iller ise Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce olarak sıralandı.

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Güneydoğu Anadolu, su baskını, Güncel, Son Dakika

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