Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 34 il için sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 34 il için sarı kodlu uyarı geldi

12.06.2022 08:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 34 il için sarı kodlu uyarı geldi

Ankara'da günlerdir etkili olan yağışlar sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Yayınlanan son raporda, 34 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan yetkililer bu 34 ilde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışlı havanın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara bölge geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

34 İL İÇİN UYARI

Adana, Amasya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu.

Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

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