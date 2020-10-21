Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. (7)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Son Dakika › Güncel › Oktay: '2020 yılı Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artmıştır' - Son Dakika

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