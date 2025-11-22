İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul\'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı
22.11.2025 11:25  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a 1800'li yılların ortalarında yerleşen Polonyalılar tarafından kurulan Polonezköy, megakentin kaosundan kaçıp orman havasını solumak ve Leh kültürünün yansımalarını görmek isteyen turistleri ağırlıyor.

Polonezköy'ü ziyaret edenleri, köyün girişindeki kilise, Katolik mezarlığı ve Zosia Teyze'nin Hatıra Evi karşılıyor. Köyün meydanında ise göndere çekili Türk ve Polonya bayrakları, çerçevelenmiş Osmanlıca mührü, Atatürk büstü ve armasının yanı sıra tarihinin anlatıldığı bir tabela yer alıyor.

ASKERLER AİLELERİNİ DE GETİREREK KÖYE YERLEŞTİ

Tabeladaki bilgilere ve köy sakinlerinin anlattıklarına göre Polonyalı Prens Adam Czartorski 1841'de kendi olanaklarıyla İstanbul'da bir Polonya temsilciği kurdu. Temsilciliğin ilk yöneticisi Michal Czajkowski olurken, Osmanlıların yanında yer alan Polonya ve Slav kökenlilerin oluşturduğu iki alay asker Polonezköy topraklarında toplandı. Kırım Harbi'ne giden bu askerler 1856 yılında harp sonrası ailelerini de getirerek köye yerleşti. Köye ilk olarak Prens Adam Czartorski'nin adına istinaden "Adam'ın tarlası" manasına gelen "Adampol" ismi verildi.

Polonyalıların yerleştikleri yıllarda tarım ve hayvancılıkla uğraştığı köyün adı 1923 yılında resmen "Polonezköy" oldu.
"Adam Mickiewicz" gibi sokak, "Fredi", "Ludwik", "Leo" gibi pansiyon adları bulunan köyde, 35'i Polonya asıllı, yaklaşık 370 kişi ikamet ediyor.

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

KENDİ ARALARINDA LEHÇE KONUŞUYORLAR

Polonya kültürünün yansımaları altında orman havası almak isteyen İstanbulluların özellikle hafta sonları konaklamalı tercih ettiği köy, zaman zaman Polonyalı turistleri de ağırlıyor. Yerlilerin çoğunun geçimini pansiyonculukla sağladığı köyde, Polonyalılar kendi kültürlerinin yemeklerini pişiriyor, sayıları az da olsa kendi aralarında atalarının yerleştiği dönemden kalma Lehçe konuşuyor.

Köyde yaşayan Hristiyanlar yaklaşan Noel için bugünlerde ev ve işletmelerini süslüyor. Polonezköy'ün muhtarı Özer Okumuş, 40 yıl önce öğretmen babasının tayini sonucu kendisinin 7 yaşındayken köye yerleştiğini, daha sonra da köyden hiç ayrılmadığını söyledi.

Köyün, İstanbul'un en güzel bölgelerinden biri olduğunu belirten Okumuş, "Yeşili, doğası ve oksijeniyle nefes almak için mükemmel bir yer. İnsanlar kahvaltı ve piknik yapmak, yürüyüş parkurunda gezmek için buraya geliyor. Genelde bahar ve yaz yeri gibi düşünülse de kışın ve sonbaharda da çok güzeldir. Kar yağdığında masal gibi olur. Ana yollar açıktır, köy içi de genelde yürünebilir durumdadır." diye konuştu.

Okumuş, köyde Polonya mimarisini temsil eden örnek yapıların bulunduğunu anlatarak, birçok yapının ise zamanla revizyon gördüğünü ifade etti.

"OLEG, EDEK, VİNÇOK İSİMLİ AMCALARLA BÜYÜDÜM"

Türkiye'nin Anadolu köylerinde bulunan Ahmet amcaların aksine Oleg, Edek, Vinço isimli amcalarla büyüdüğünü kaydeden Okumuş, "Şimdi Danyel, Bolek, Fredi ağabeyler var, o kültürü yaşatmaya çalışıyorlar." dedi. Okumuş, yazları Polonezköy'ün ünlü kirazlarını temsilen kiraz festivali yaptıklarını, Polonya'dan folklor ekiplerinin gelerek eğlencelerine renk kattığını, işletmelerin köye gelen kalabalıkla oldukça hareketlendiğini aktardı.

Köyün pansiyonculuk kültürünü anlatan Okumuş, "Polonezköy'de önce turizm ve tarım yapılıyormuş. Zamanla tarım bitti, pansiyonculuk devam etti. Bu pansiyonların isimlerinin yabancı olmasının nedeni, isimlerin gerçekten orada yaşayan insanların atalarının isimleri olmasıdır. İşletmeci değişse bile tabela kalır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

"BİZ BURANIN KIYMETİNİ YENİ ANLADIK"

Polonezköy'ün en eski sakinlerinden Anna Vilkoşevski, eskiden köyde daha fazla Polonyalının olduğunu belirterek, "Vefat edenler oldu. Bazısı başka memleketlere gitti ama biz çok şükür kaldık burada. Köyde zor şartlarda yaşanıyordu ama iyi ki o köylülüğü yaşadık. Artık eskisi kadar hayvanımız yok ama köyümüz iyi ki var." diye konuştu. Vilkoşevski, eskiden köyde üretilen tereyağı ve yumurta gibi ürünlerin götürülüp İstanbul'da satıldığını ve tarlaların ekildiğini anlatarak, "Eskiden tanıdığımız aileler ilkbahar ve sonbaharda bize uğrarlardı. Onlarla arkadaş olmuştuk, şimdi daha kalabalık aileler geliyor, köyün kıymetini anlıyorlar. Burada güzel bir yaşam sürdük, kültürel alışverişimiz oldu. Buraya sinemacılar, tiyatrocular geldi, bir sürü film çekildi. Şehirdekiler şehirden bıkıyor, köye gelmek istiyorlar. Biz de buranın kıymetini yeni anladık." şeklinde konuştu.

Büyüklerinden ve kitaplardan Lehçe öğrendiklerini belirten Vilkoşevski, "Anne ve babam bizden çok daha iyi Lehçe konuşuyorlardı. Eski kitaplardan tiyatro oynarlarmış. Büyükannem sandıktan kostüm çıkarırmış, tiyatro eserleri sergilerlermiş. Eski ahırlarda eğlenceler yaparlarmış. Büyükannem rejisörlük yaptığını anlatırdı. Kültürü bırakmamışlar, lisanları da öğrenmeye çalışmışlar. Burada birkaç lisan konuşulurdu. Böyle şanslı bir dönem yaşadık. Bayramlarda, tatillerde herkes buraya gelir, köy dolar taşar. Noelde etrafı süslemeyi severiz. Sadece süsler değil, börekler çörekler yapılır, yemekler ona göre hazırlanır." ifadelerini kullandı.

"KENDİ KİMLİĞİMİZİ BAŞKASINA ANLATMAK MUTLULUK VERİYOR"

Köyde atalarından kalan eski Polonya evinden dönüştürülmüş bir restoranı işleten Antony Dohoda da Polonezköy'ün 6. kuşak gençlerinden olduğunu söyledi. Dohoda, köyün kuruluşunu anlatarak, "Burayı, kendi geleneklerimizi devam ettirerek yaşamımızı sürdürdüğümüz bir Polonya köyü haline getirdik. Bu, bir yerden sonra insanların merak konusu olmaya başladı. İnsanlar 'İstanbul'da Avrupalıların, Polonyalıların yaşadığı bir köy varmış. Bir gidip bakalım ne yapıyorlar?' dediler." diye konuştu.

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

Köyde önceden takas usulü alışveriş yapıldığını belirten Dohoda, şunları kaydetti:

"Köyümüz turizmle tanıştıktan sonra kendi evlerimizin yatak odalarını misafir odası olarak kullanmaya başladık ve bir yerden sonra talep arttıkça köyde restoranlar, oteller, işletmeler, tesisler açılmaya başladı. 2000'lerde Polonözköy'ün popülerliği en üst seviyeye çıktı. Hafta sonları binlerce misafir ağırlayan bir köy haline geldik. Turistler merakla geliyor neler yaptığımızı soruyorlar. Kendi kimliğimizi başkasına anlatınca bu mirası daha çok yaşattığımızı hissetmeye başladığımız için bu bize mutluluk veriyor."

Restoranlarında babaannesinin defterinden kalan tariflerle Polonya yemekleri sunduklarını kaydeden Dohoda, bunun yanı sıra Türk yemekleri de servis ettiklerini söyledi. Dohoda, eski Lehçeyi konuşabildiğini ama güncel Lehçeyi bilmediklerini, örf ve adetlerini devam ettirdiklerini belirterek, "Buradaki işletme sahiplerinin hepsi Polonyalı. Her gittiğiniz yerde Polonya'ya dair bir esinti alacaksınız." dedi.

ATATÜRK'ÜN MİSAFİR OLDUĞU EV

Köydeki Zosia Teyze'nin Hatıra Evi'nin büyük babaannesine ait olduğunu vurgulayan Dohoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında bu evde birkaç saat istirahat ettiğini hatırlatarak, duvarlarında fotoğraflar, odalarında eşyaların bulunduğu evin tipik Polonya kültürünü taşıdığını anlattı.

Dohoda, köydeki Müslüman ve Hristiyan nüfusun huzur içinde yaşadığının altını çizerek, "Biz burada abi, kardeş, amca, baba, dayı olarak bir aradayız ve bu o kadar keyifli ki. Biz onlardanız, onlar bizden, bir ayrımcılık söz konusu değil. Cuma günü buradaki camimizde namazımız kılınıyor. Cumartesi akşamı da kilisemizde vaaz veriliyor." diye konuştu.

"POLONYA'DA HERKES TÜRKİYE'Yİ MERAK EDİYOR"

Polonya'dan karavanlarla yola çıkan bir köyde mola veren iki gezgin aileden Zdzislaw Gıdaszewslı ise İzmir, Alanya ve Kapadokya'yı gezdiklerini bildirdi. Polonezköy'i 15 yıl önce de ziyaret ettiğini ve o dönemlerde tanıştığı pansiyoncu kadını görmeye geldiklerini anlatan Gıdaszewslı, "Türkiye'yi çok beğendik, Polonya'da herkes Türkiye'yi merak ediyor." dedi.

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Polonezköy, İstanbul, Polonya, Kültür, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra çarpan araç paramparça oldu Tıra çarpan araç paramparça oldu
Evrim Akın ve Güray Keskinci’nin eski yazışmaları ortaya çıktı Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
İstanbul’da bir garip görüntü: Kimse olan bitene bir anlam veremedi İstanbul'da bir garip görüntü: Kimse olan bitene bir anlam veremedi
Komisyon’da kapalı oturum kararı alındı, CHP’li üyeler salonu terk etti Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti
CHP, İmralı’ya gitmeme kararı aldı CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı
’’Bez Bebek’’ tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi ''Bez Bebek'' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı
DEM Parti’den İmralı heyetine üye vermeyen CHP’ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak. DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
Hangi maç hangi şehirde Süper Kupa’daki yarı final kuraları çekildi Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu Saldırgan en yakını çıktı İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na mesaj mı gönderdi Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?
Galatasaray’ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor
Milli Takım’a Arjantin’den transfer Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Adana Demirspor’a puan silme cezası Adana Demirspor'a puan silme cezası
Oy çokluğuyla kabul edildi Süreç Komisyonu İmralı’ya gidiyor Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye’ye geliyor Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
MHP’li Feti Yıldız’dan heyecanlandıran paylaşım 50 bin mahkum dört gözle bekliyor MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor
İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
AK Partili Suna Kepolu Ataman’dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

12:49
AK Partili Suna Kepolu Ataman’dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
12:05
İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
11:43
MHP’li Feti Yıldız’dan heyecanlandıran paylaşım 50 bin mahkum dört gözle bekliyor
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor
11:29
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
11:25
Pervin Buldan’dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı Kısa süre sonra sildi
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi
10:59
14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
10:43
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
10:40
Torreira’nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Daha adil dünya’’ vurgusu G20 kitapçığında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Daha adil dünya'' vurgusu G20 kitapçığında
10:32
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye’ye geliyor
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
10:19
5 kuruş ödemeyecekler Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
09:58
Türkiye’nin en pahalı evi satışa çıkarıldı Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
09:42
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
09:30
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı İşte çıkan sonuç
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
09:21
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
08:57
Türkiye’nin yeni kanayan yarası Murat Övünç da dosyaya girdi
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç da dosyaya girdi
08:25
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran “faşist“ diyaloğu Yüzüne bakarak söyledi
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran "faşist" diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
07:52
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
07:44
Aynı hastalık nüksetti Mehmet Ali Erbil fenalaştı
Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
04:36
IMF’den kritik Türkiye değerlendirmesi Enflasyon tahmini de verildi
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
01:38
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti
Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti
00:10
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 13:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.