Son dakika haber! Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe - Son Dakika

Şırnak'ta Eren-10 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, kırmızı listede yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Botan saha sorumlusunun da arasında olduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerinin katılımı ile devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Terörist Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.

(Adem Aslan/İHA)