Son dakika haberi! Bozdağ: "Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının... - Son Dakika

Son dakika haberi! Bozdağ: "Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...

Son dakika gelişmesine göre TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın gelişi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın açıklaması ve soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız...

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın gelişi

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın açıklaması ve soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, gazeteciler kararla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberi! Bozdağ: Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...
Son dakika haberi! Bozdağ: Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...
Son dakika haberi! Bozdağ: Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...
Son dakika haberi! Bozdağ: Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının...

Tuma Çelik, Anayasa, Mardin, Adalet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:34 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bozdağ: 'Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının... - Son Dakika

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