Son dakika haberi! Bozdağ: "Karma Komisyonumuz Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının... - Son Dakika

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın gelişi
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bozdağ'ın açıklaması ve soruları cevaplaması ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, gazeteciler kararla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:34 - Kaynak: AA
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