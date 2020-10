Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bakan Varank: 2020'yi asgari hasarla atlatacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de iş insanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak" dedi. İş insanlarına çağrı yapan Bakan Varank, "Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sabah bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Denizli'ye geldi. Çardak Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Varank, ilk olarak filtre üretimi yapılan bir fabrikayı ziyaret etti. Fabrikada inceleme yapan ve üretim hakkında bilgi alan Bakan Varank, işçilerle sohbet etti. Bakan Varank daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen İş İnsanlarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşma yapan Bakan Varank, 2020 yılına koronavirüs pandemisinin damga vurduğunu, tek bir virüsün hem insan hem de ekonominin dinamiklerini bir anda nasıl yerle bir ettiğini gördüklerini belirtti. Yaşanan küresel salgının dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstığını ifade eden Bakan Varank, "Türkiye böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği çeviklik ve hızlı koordine olma kabiliyeti sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk günden itibaren, dinamik ve proaktif bir salgın yönetimi politikası izliyoruz. Üretim cephesinde hem emekçilerimizin hem de işverenlerimizin haklarını gözeten adımlar attık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik" dedi.

Kamu bankalarının bu dönemde kredi musluklarını açtığına vurgu yapan Bakan Varank, "Teknoparklarda ve AR-GE merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Tabi bu politikalar meyvelerini veriyor. Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Eylül ve ekim performansı, pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde. İmalat sanayinde hem üretim hem de ihracat oldukça güçlü seyrediyor. Ülkemizin her tarafında yeni yatırım talepleri de yükselmeye devam ediyor. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde" diye konuştu.BAKAN VARANK'TAN DENİZLİ'YE ÖVGÜBakan Varank, Denizli'de de reel sektörün yatırım iştahının çok canlı olduğunu, ilk 8 ayda, yaklaşık 2 milyar liralık 101 farklı yatırıma teşvik verildiğini belirterek, "Denizli geçen seneye göre yüzde 16 buçukluk artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Denizli, reel sektörde, üretimde, salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE 2020'Yİ ASGARİ HASARLA ATLATACAK"İş insanlarına büyümeye odaklanmaları yönünde çağrı yapan Bakan Varank, "Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020'yi asgari hasarla atlatacak. Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız. Tedarikçilerinizle birlikte büyümeye odaklanın. Bakınız, global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Bizim bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, işgücümüz becerikli, inovasyon kabiliyetlerimiz oldukça çeşitli. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'acaba yarı yolda kalır mıyım' endişesini taşımıyor. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı" şeklinde konuştu.Bakanlık olarak tüm güçleriyle sanayicilerin yanınızda duracaklarını aktaran Bakan Varank, 2021 yılında Bakanlığımız Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacak. Bütçemiz, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz. Bununla birlikte, AR-Ge'ye yapılan yatırımları da daha fazla destekleyeceğiz. TÜBİTAK'ın AR-GE bütçesi de 2021'de yüzde 100 artıyor" dedi."TURİSTİK MUHTEŞEM BİR ESER DÜNYAYLA BULUŞTURULACAK"Denizli turizmini geliştirmek için Laodikya Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Varank, şöyle konuştu; Kiliseye ulaşımı sağlayan sokakları ve kilisenin çatısını bitirdik. Böylece bu yapı, mevsim koşullarından bağımsız sürekli ziyarete açıldı. Restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi de Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık tiyatroyu restore ediyoruz. Dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde; 98.5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk. Projenin Mart 2021'de tamamlanmasıyla birlikte, Çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eser dünyayla buluşturulacak" dedi."SAHADA İŞLER YOLUNDA GİDİYOR"Bakan Varank, bakanlık olarak yoğun bir çalışma içine girdiklerini kaydederek, "Sahada işler yolunda gidiyor, elbette ufak tefek sıkıntılar var. Ama böylesine bir dönemde, nazar değmesin, reel sektör gerçekten sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Karşılaştığınız sorunları çözmeye, getirdiğiniz önerileri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

TRABZON MİLLETVEKİLİ, TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIM İÇİN ISPARTA İL BAŞKANINI ARADIIsparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın, Trabzon ve Trabzonsporla ilgili Twitter hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımla igili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Isparta İl Başkanı'nı aradığını duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanı'mızı aradım. İl başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söylediö dedi.AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU'DAN TEPKİAK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'ne uyararak, "İtler istiyor diye aslanlar ölmez. Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu 'tür' için bir şeyler yapılmalı! Ey @herkesicinCHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" paylaşımını yaptı.'TRABZON TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR'Kılınç'ın paylaşımına Trabzonlular da tepki gösterip, durumu kınadıklarını söylediler.Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı, yapılan paylaşımın çok talihsiz olduğunu, özellikle bir anne adayı tarafından yapılmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Talihsiz bir açıklama. Biz birçok deplasmanlara gidiyoruz, dostluk yemekleri yiyoruz. Ama iş başka konulara gelince herkes bize sırtını dönüyor ve küfrediyor. Trabzon şehri Türkiye'nin çimentosudur. Bu şehre insan aç gelse tok döner. Öyle bir şehrimiz var. O arkadaş konuşuyorken önce Trabzon'u bilecek, sonra konuşacak. Trabzon'u ağzına alırken herkes haddini bilecek. Trabzon vatanını, milletini seven bir şehirdir. Bizim Fenerbahçe ile bir husumetimiz var ama hiçbir zaman 'yansın Kadıköy, yok olsun' demedik. Sonuçta insanız, bu bir maç. Yenmek, yenilmek, berabere kalmak var. Bir maç var diye özellikle anne adayı bir kadının Trabzon halkı için bunları söylemesi bizi çok üzdü. Kendisi özür dilemiş ama bir şeyi bilinçli dedikten sonra özür dilemenin anlamı yokö dedi.'HERKES DİKKAT ETMELİ'Trabzonlu Muhammet Can, "Böyle bir paylaşımı ne şekilde olursa olsun, kim yaparsa yapsın kınıyorum. Büyük yanlış yapmışlarö derken, Hasan Uz da "Bir kişinin söylediğini topluma mal etmemek lazım ancak bunu söyleyenin ağzı ağız değil. Kendini bilmez birisi. Herkesin ağzını tutması, dikkat edilmesi gerekirö diye konuştu.'TRABZON TÜRKİYE'NİN T'SİDİR'Bu tür paylaşımların düşmanlık tohumları ektiğini kaydeden Mustafa Alagöz, "Özellikle konum sahibi insanların böyle paylaşımlar yapması hoş değil. Toplumu rencide edecek veya bir kesimin düşmanlığını kazanacak şeyler paylaşmamak gerekir. Paylaşımı okuyunca şaşırdım. Maç öncesi kulüp ve şehirler arasında hiçbir gerginlik yokken buna ne gerek vardı? Bu paylaşımlar düşmanlık tohumları eker gibi bir his uyandırıyorö dedi.'KADIN OLARAK O PAYLAŞIMI KINIYORUM'Havva Aydoğdu, "Bir kadın olarak yapılan o paylaşımı kınıyorum. İnsanlarımıza yakışmıyor. Kültür, örf, adetlerimizi unutmayalım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Ailemizden ne gördüysek fertlerimizi o şekilde eğitirsek, daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyorumö derken, Trabzonspor taraftarı Abdülkerim Karabela, "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Trabzonlu, Urfalı, Mardinli, Egeli hepimiz aynı kanı taşıyoruz. Yapılan paylaşım çok kötü ve yanlışö diye konuştu.

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyruklu gözaltında

SİİRT'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde emirin de bulunduğu 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i sözde emir düzeyinde olmak üzere 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Gülistan için 100 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, Doku'yu bulmak için 12 günde 100 saat dalış yaparken, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün de yüzde 40'ı tarandı.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.BARAJ GÖLÜNÜN YÜZDE 40'I TARANDIValilik koordinesinde, 17 kilometre uzunluğundaki Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 12 gündür Gülistan Doku için devam eden arama çalışmaları kapsamına; Tunceli'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu ve yandan taramalı sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılıyor. 12 günde 100 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda, 17 kilometrelik uzunluğa sahip baraj gölünün yüzde 40'I tarandı. Çalışmaların bugünkü bölümünden de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait ize rastlanılmadı.

Kırıkhan'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Alaattin Fidanboy (90), bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kentin Kırıkhan İlçe Postanesi'nden emekli olan Kore gazisi Alaattin Fidanboy, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Gazi Fidanboy için öğlen Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde askeri tören düzenlendi. Fidanboy'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Cami'ne getirildi. Törene Kırıkhan İlçe Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gazinin yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Kore gazisi Alaattin Fidanboy'un cenazesi Kırıkhan Mezarlık kompleksindeki aile mezarlığına defnedildi.