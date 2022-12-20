Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor - Son Dakika
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Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor

20.12.2022 23:31

Sinop Valiliğince, "3 mil açıkta Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" açıklaması yapıldı.

Sinop'un Bozburun mevkii açıklarında bir kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

"13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'un 7 mil açıklarındaki bir yük gemisinde yangın çıktı. Panama bandıralı gemide 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi sahile getiriliyor" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı BATA isimli yük gemisinde yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

"GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar bölümünde halen devam etmekte olup geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Sinop açıklarında 17 personelin bulunduğu kuru yük gemisinde yangın çıktı
Sinop açıklarında 17 personelin bulunduğu kuru yük gemisinde yangın çıktı
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Sinop Valiliği: 'Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16... Sinop Valiliği: 'Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16... Sinop açıklarında gemi yangını: Vali Karaömeroğlu: 'Büyük bir yangın çıktı. 17 personel olduğu tahmin ediliyor.' Sinop açıklarında gemi yangını: Vali Karaömeroğlu: 'Büyük bir yangın çıktı. 17 personel olduğu tahmin ediliyor.'

Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor - Son Dakika


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