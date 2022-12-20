Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor

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Sinop'un Bozburun mevkii açıklarında bir kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

"13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'un 7 mil açıklarındaki bir yük gemisinde yangın çıktı. Panama bandıralı gemide 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi sahile getiriliyor" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı BATA isimli yük gemisinde yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

"GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar bölümünde halen devam etmekte olup geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."