Süper Lig'in tüm transferleri - Son Dakika

Süper Lig'in tüm transferleri

2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.

Süper Lig'in tüm transferleri, System.String[]

2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.

Süper Lig'deki 21 takımın aldığı ve gönderdiği oyuncuların tamamı şu şekilde:

BAŞAKŞEHİR

GELENLER

Berkay Özcan - Hamburg

Ravil Tagir - Altınordu

Okechukwu Azubuike - Pyramids FC

Giuliano - Nasr

Hasan Ali Kaldırım- Fenerbahçe

Rafael - Lyon

Deniz Türüç - Fenerbahçe

Boli Bolingoli - Celtic

Nacer Chadli - Monaco

GİDENLER

Ange Belibi - Boluspor

Milos Jojic - Partizan

Alican Özfesli - Boluspor

Mustafa Kutay Peksen - Bayrampaşa

Mert Celik - Neftçi Bakü

Muharrem Öner - Erokspor

Muhammet Arslantaş - Boluspor

Gökhan İnler - Adana Demirspor

Abdulkadir Çelik - Somaspor

Yusuf Avcılar - 52 Orduspor FK

Salim Farsak - FC Shkupi

Eljero Elia - Utrecht

Miguel Vieira - Waasland Beveren

Joseph Attamah - Kayserispor

Furkan Soyalp - Gaziantep FK

Atabey Çiçek - KVC Westerlo

Aziz Behich - Kayserispor

Berkay Özcan - Hamburg

Robinho - Kulüpsüz

Gael Clichy - Kulüpsüz

Doğanay Kılıç - Kulüpsüz

TRABZONSPOR

GELENLER

Vitor Hugo - Palmeiras

Fousseni Diabate - Leicester

Flavio - EC Bahia

Anders Trondsen - Rosenborg

Muhammet Taha Tepe - Altınordu

Anil Başaran - Balıkesirspor

Marlon - Fluminense

Stiven Plaza - Real Valladolid

Benik Afobe - Stoke

Lewis Baker - Chelsea

Djaniny - Ahli

GİDENLER

Nemanja Andusic - Velez Mostar

Dogan Erdogan - Ç. Rizespor

Jose Sosa - Fenerbahçe

Filip Novak - Fenerbahçe

Alexander Sörloth - Crystal Palace

Guilherme - GD Alvarenga

Manuel da Costa - Kulüpsüz

Manoel - Cruzeiro

Badou Ndiaye - Stoke

FENERBAHÇE

GELENLER

Marcel Tisserand - Wolfsburg

Nazim Sangare - Antalyaspor

Dimitrios Pelkas - PAOK

Mauricio Lemos - Las Palmas

Ismail Yüksek - Gölcükspor

Filip Novak - Trabzonspor

Diego Perotti - Roma

Mert Hakan Yandaş - Sivasspor

Papiss Demba Cisse - Alanyaspor

Caner Erkin - Beşiktaş

Enner Valencia - Tigres UANL

Mame Thiam - Kasımpaşa

Jose Sosa - Trabzonspor

Gökhan Gönül - Beşiktaş

Sinan Gümüş - Genoa

Barış Sungur - Bucaspor 1928

Mbwana Samatta - Aston Villa

Kemal Ademi - FC Basel

GİDENLER

Vedat Muriqi - Lazio

Jailson - DL Pro

Allahyar Sayyadmanesh - Zorya Lugansk

Murat Sağlam - Ç. Rizespor

Barış Sungur - Muğlaspor

Oğuz Kağan Güçtekin - Konyaspor

Tolgay Arslan - Udinese

İsmail Yüksek - Balıkesirspor

Muhammed Gümüşkaya - Boluspor

Mevlüt Erdinç - Karagümrük

Alper Potuk - Ankaragücü

Erten Ersu - Konyaspor

Mauricio Isla - Flamengo

Hasan Ali Kaldırım - Başakşehir

Zanka - Kopenhag

Deniz Türüç - Başakşehir

Michael Frey - Waasl.-Beveren

Miha Zajc - Genoa

Mehmet Ekici - Kulüpsüz

Emre Belözoğlu - Kariyer sonu

Simon Falette - E. Frankfurt

BEŞİKTAŞ

GELENLER

Bernard Mensah - Kayserispor

Valentin Rosier - Sporting CP

Atakan Üner - Altınordu

Francisco Montero - Atletico

Gökhan Töre - Y. Malatyaspor

Josef de Souza - Al Ahli

Fabrice N'Sakala - Alanyaspor

Vincent Aboubakar - FC Porto

Welinton - Alanyaspor

Rachid Ghezzal - Leicester

Abdullah Aydın - Concarneau

GİDENLER

Caner Erkin - Fenerbahçe

Alpay Çelebi - Alanyaspor

Atamer Bilgin - Van Spor FK

İlkay İsler - Bayrampaşa

Halil Duman - Karaköprü Bld

Alpagut Özeren - Edirne Bld

Mertcan Açıkgöz - Eyüpspor

Oğuzhan Akgün - Altınordu

Enzo Roco - Karagümrük

Erdem Seçgin - İnegölspor

Abdullah Aydın - Altay SK

Kerem Kalafat - Giresunspor

Vctor Ruiz - Betis

Sedat Şahintürk - Adana Demirspor

Burak Yılmaz - LOSC Lille

Gökhan Gönül - Fenerbahçe

Emre Yıldız - 24 Erzincanspor

Ahmet Gülay - Alanyaspor

Fatih Aksoy - Alanyaspor

Pedro Rebocho - Guingamp

Mohamed Elneny - Arsenal

Abdoulay Diaby - Sporting CP

Kevin-Prince Boateng - Fiorentina

GALATASARAY

GELENLER

Oghenekaro Etebo - Stoke

Arda Turan - Barca

Emre Kılınç - Sivasspor

Fatih Öztürk - Kasımpaşa

Omar Elabdellaoui - Olimpiakos

Kerem Aktürkoğlu - 24 Erzincanspor

Oğulcan Çağlayan - Kulüpsüz

GİDENLER

Maicon - Al Nasr

Jimmy Durmaz - Karagümrük

Atalay Babacan - Adanaspor

Ahmet Çalık - Konyaspor

Berk Balaban - Ankaraspor

Adem Büyük - Y. Malatyaspor

Birhan Vatansever - Altınordu

Yuto Nagatomo - Marsilya

Mariano - Atletico MG

Yunus Akgün - Adana Demirspor

Selçuk İnan - Kariyer sonu

Jean Michael Seri - Fulham

Florin Andone - Brighton

Mario Lemina - Southampton

Henry Onyekuru - Monaco

ÇAYKUR RİZESPOR

GELENLER

Emir Dilaver - Dinamo Zagreb

Dusan Jovancic - Kızılyıldız

Yasin Pehlivan - Gençlerbirliği

Nadir Çiftci - Gençlerbirliği

Engin Bekdemir - Karagümrük

Kemal Rüzgar - Altınordu

Onur Bulut - Alanyaspor

Fabricio Baiano - Martimo

Loic Remy - LOSC Lille

Selim Ay - Konyaspor

Murat Sağlam - Fenerbahçe

Doğan Erdoğan - Trabzonspor

İsmail Köybaşı - Granada

Yassine Meriah - Olimpiakos

Fernando Andrade - FC Porto

Godfred Donsah - Bologna

Can Vural - Pazarspor

Konrad Michalak - Akhmat Grozny

Atakan Akkaynak - Willem II

GİDENLER

Burak Albayrak - Menemen Spor

Orhan Ovacıklı - Bandırmaspor

Amedej Vetrih - Gaziantep FK

Engin Bekdemir - Ankaraspor

Nadir Çiftci - Samsunspor

Yusuf Acer - Afjet Afyonspor

Mahsun Çapkan - Serik Belediye

Çınar Tarhan - Ergene Velimeşe

Can Vural - Pazarspor

Muhammet Çelik - Pazarspor

Eren Karadağ - Pazarspor

Sinan Yazıcı - Fatsa Belediye

Oguzhan Malcı - Mardin Fosfat

Atakan Akkaynak - Türkgücü Münch.

Berkay Sandıkçı - Kulüpsüz

Mohamed Abarhoun - Kulüpsüz

Yan Sasse - Coritiba FC

Atakan Akkaynak - Willem II

Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe

Denys Garmash - Dynamo Kyiv

Ivanildo Fernandes - Sporting CP U23

Andriy Boryachuk - Shakhtar D.

SİVASSPOR

GELENLER

Robin Yalçın - Y. Malatyaspor

Kerem Atakan Kesgin - Göztepe

Jorge Félix - Piast Gliwice

Max Gradel - Toulouse

Fayçal Fajr - Getafe

Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.

Casimir Ninga - SCO Angers

GİDENLER

Volkan Eğri - Sivas Belediye

Abdou Traore - Giresunspor

Özkan Yiğiter - Büyük Anadolu

Bünyamin Başar - Büyük Anadolu

Çağrı Karabey - Büyük Anadolu

Furkan Sağman - Sivas Belediye

Emre Kılınç - Galatasaray

Paul Papp - CS U Craiova

Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe

Cem Özdemir - Kulüpsüz

Fatih Aksoy - Beşiktaş

Fernando Andrade - FC Porto

Petar Skuletic - Montpellier

ALANYASPOR

GELENLER

Davidson - Vit. Guimaraes

Alpay Çelebi - Beşiktaş

Efkan Bekiroğlu - 1860 München

Ahmet Gülay - Beşiktaş

Fatih Aksoy - Beşiktaş

Adam Bareiro - Monterrey

Berkan Kutlu - FC Sion

Çagri Güney - Bursaspor

Khouma Babacar - Sassuolo

François Moubandje - Dinamo Zagreb

Ufuk Ceylan - Kulüpsüz

GİDENLER

Junior Fernandes - Ittihad Kalba

Emre Bekir - Serik Belediye

Veysel Ünal - Afjet Afyonspor

Hasan Emiroğlu - Kemerspor 2003

Hasan Can Yalçıntekin - Kemerspor 2003

Alper Tursun - Niğde Anadolu

Yusuf Karagöz - Edirne Bld

Reşo Akın - Tuzlaspor

Rauf Öktem - Karaköprü Bld

Papiss Demba Cisse - Fenerbahçe

Eray Birnican - Konyaspor

Onur Bulut - Ç. Rizespor

Hamza Özdemir - Kırklarelispor

Haydar Yılmaz - Tuzlaspor

Erdinç Mergen - Gümüşhanespor

Fabrice N'Sakala - Beşiktaş

Cenk Gönen - Denizlispor

Kaan Kanak - BB Erzurumspor

İsmail Ünal - Alanya Kestel

Lokman Gör - Altay SK

Sıddık Çelik - M.Yeşilyurt Bld

Isaac Sackey - Hatayspor

Murat Sevimler - Alanya Kestel

Welinton - Beşiktaş

Emircan Altıntaş - Adana Demirspor

Musa Çağıran - Konyaspor

Baiano - Kulüpsüz

Djalma - Kulüpsüz

YENİ MALATYASPOR

GELENLER

Benjamin Tetteh - Sparta Praha

Eray İşcan - Kayserispor

Adem Büyük - Galatasaray

Olcay Sahan - Denizlispor

Jetmir Topallı - KF Ballkani

Zeki Yavru - Denizlispor

Doğukan Emeksiz - Sarıyer

Murat Akça - Giresunspor

Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor

Karim Hafez - Wadi Degla

Wallace - Lazio

Guido Herrera - CA Talleres

Fernando Zuqui - Estudiantes

Christian Cueva - Santos FC

Ertac Özbir - Gençlerbirliği

Musa Bugrahan Kavaklı - Y. Malatya U19

Yakup Alkan - Çorum FK

Semih Kaya - Kulüpsüz

Jody Lukoki - Kulüpsüz

GİDENLER

Thievy Bifouma - SZ FC

Musa Buğrahan Kavaklı - Kahta 02 Spor

Ghaylen Chaaleli - Esperance

Yakup Alkan - Fethiyespor

Kubilay Yılmaz - Menemen Spor

Yiğithan Güveli - Altınordu

Gökhan Akkan - Ankaraspor

Muhammed Enes Salık - M.Yeşilyurt Bld

Fatih Gürden - Adıyaman 1954

Hüseyin Ekici - Adıyaman 1954

Buğra Cağıran - Samsunspor

Emre Selen - Adana Demirspor

Gökhan Töre - Beşiktaş

Murat Yıldırım - Gençlerbirliği

Nuri Fatih Aydin - Sakaryaspor

Ferhat Canlı - Karakoçan FK

Eren Tozlu - Giresunspor

Fabien Farnolle - BB Erzurumspor

Furkan Yiğit - Gölcükspor

Yakup Alkan - Çorum FK

Arturo Mina - BB Erzurumspor

Robin Yalçın - Sivasspor

Mitchell Donald - BB Erzurumspor

Sakıb Aytaç - Denizlispor

Sincere Seth - Kulüpsüz

Remi Walter - Kulüpsüz

Semih Beyaz - Kulüpsüz

Issiar Dia - Kulüpsüz

Vidar Örn Kjartansson - Rostov

Karim Hafez - Wadi Degla

KASIMPAŞA

GELENLER

Kevin Varga - Debrecen

Yasin Dülger - Boluspor

Ertuğrul Taşkıran - Konyaspor

Feyzi Yıldırım - Eskişehirspor

Ahmet Oğuz - Gençlerbirliği

Alan - St. Pölten

Julian Jeanvier - Brentford

Erdem Canpolat - Schalke 04 II

Florent Hadergjonaj - Huddersfield

Gilbert Koomson - Brann

Armin Hodzic - Fehérvr

GİDENLER

Olivier Veigneau - Le Mans FC

İlhan Depe - Kayserispor

Furkan Çetinkaya - Tarsus İY

Ricardo Quaresma - Vit. Guimaraes

Mame Thiam - Fenerbahçe

Fatih Öztürk - Galatasaray

Onur Ural - Sancaktepe FK

Tobias Heintz - Sarpsborg 08

Berk Çetin - Helmond Sport

Jorge Fernandes - FC Porto

Dieumerci Ndongala - KRC Genk

Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo

Florent Hadergjonaj - Huddersfield

Yassine Meriah - Olimpiakos

KONYASPOR

GELENLER

İbrahim Sehiç - BB Erzurumspor

Erten Ersu - Fenerbahçe

Artem Kravets - Dynamo Kyiv

Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe

Eray Birnican - Alanyaspor

Ahmet Çalık - Galatasaray

Samuel Eduok - Hajduk Split

Musa Çağıran - Alanyaspor

Sokol Cikalleshi - Akhisarspor

Adil Demirbağ - Adana Demirspor

GİDENLER

Savaş Polat - 1922 Konya

Mücahit Atalay - 1922 Konya

Veli Uğur Kara - Silivrispor

Ahmet Çolak - Sultanbeyli Bld

Vedat Bora - Tuzlaspor

Kaan Özdemir - Kahramanmaraş

Selim Ay - Ç. Rizespor

Seddar Karaman - 1922 Konya

Mücahit Can Akçay - Ankaragücü

Ertuğrul Taşkıran - Kasımpaşa

Ferhat Öztorun - Tuzlaspor

Jens Jönsson - Cdiz CF

Maksut Taşkıran - 1922 Konya

Ali Yaşar - İstanbulspor

Thuram - Tuzlaspor

Ali Turan - Kulüpsüz

Fallou Diagne - Kulüpsüz

Riad Baji - Udinese

KARAGÜMRÜK

GELENLER

Jimmy Durmaz - Galatasaray

Eric Lichaj - Hull

Lucas Biglia - Milan

Ervin Zukanovic - SPAL

Mevlüt Erdinç - Fenerbahçe

Aksel Aktaş - Kayserispor

Enzo Roco - Beşiktaş

Jure Balkovec - Hellas Verona

Yannis Salibur - Mallorca

Yavuz Ulaş Genç - BB Erzurum U19

Vato Arveladze - FC Locomotive

Badou Ndiaye - Stoke

Emiliano Viviano - Kulüpsüz

Aatif Chahechouhe - Kulüpsüz

GİDENLER

Innocent Emeghara - FC Winterthur

Engin Bekdemir - Ç. Rizespor

Yasin Çakaloğlu - Payasspor

Murat Hocaoğlu - Kahramanmaraş

Çagrı Ortakaya - Sakaryaspor

Barış Başdaş - Hannover

Gaber Dobrovoljc - Kulüpsüz

Yalçın Ayhan - Kariyer sonu

Bojan Saranov - Kulüpsüz

Barış Özbek - Kulüpsüz

Raheem Lawal - Kulüpsüz

Erdal Öztürk - Adana Demirspor

Bülent Cevahir - Y. Malatyaspor

Joseph Attamah - Başakşehir

GAZİANTEP FK

GELENLER

Cenk Şahin - Kayserispor

Çağlar Akbaba - Bursaspor

Alexandru Maxim - Mainz

Kevin Mirallas - Royal Antwerp

Amedej Vetrih - Ç. Rizespor

Furkan Soyalp - Başakşehir

Andre - Gremio

Zvonimir Kozulj - Kulüpsüz

Nouha Dicko - Kulüpsüz

GİDENLER

Hasan Yurtseven - Kozan Spor FK

Raman Chibsah - Bochum

Mahmut Bilir - Sarıyer

Kerim Avcı - Adana Demirspor

Muğdat Çelik - Kayserispor

Bahadır Çiloğlu - Serik Belediye

Yusuf Türk - Karacabey Bld

Mücahid Albayrak - BB Erzurumspor

Bartlomiej Pawlowski - Slask Wroclaw

Souleymane Diarra - Kulüpsüz

Seifedin Chabbi - Kulüpsüz

Olarenwaju Kayode - Shakhtar D.

Patrick Twumasi - Alavés

Furkan Soyalp - Başakşehir

Haydar Yılmaz - Alanyaspor

Alexandru Maxim - Mainz

ANKARAGÜCÜ

GELENLER

Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo

Endri Cekici - NK Olimpija

Emre Güral - Türkgücü Münch.

Mücahit Can Akçay - Konyaspor

Alper Potuk - Fenerbahçe

Atakan Çankaya - Ankaraspor

Şahverdi Çetin - E. Frankfurt

Daniel Lukasik - Lechia Gdansk

Torgeir Börven - Rosenborg

Idriz Voca - FC Luzern

Abdullah Çelik - Mamak FK

Assane Dioussé - Saint-tienne

Jonathan Bolingi - Royal Antwerp

Joseph Paintsil - KRC Genk

Erdi Dikmen - A. Keçiörengücü

Luka Adzic - RSC Anderlecht

GİDENLER

Mehmet Sak - Hekimoğlu

İlhan Parlak - Kayserispor

Yiğit Kafkasyalı - Mamak FK

Alperen Kuyubaşı - Edirne Bld

Alperen Özşahin - Mamak FK

Burak Evren - Mamak FK

Abdullah Çelik - Mamak FK

Mahmut Altınkaya - Mamak FK

Sıtkı Ferdi İmdat - Altındağ Spor

Ahmet Sun - Etimesgut Bld

Alper Önal - Adıyaman 1954

Kaan Uykur - Altındağ Spor

Hasan Kaya - Nevşehir Bld

Fatih Tultak - Sakaryaspor

Suat Kaya - Tarsus İY

Dever Orgill - Antalyaspor

Gelmin Rivas - D.C. United

Ricardo Faty - Reggina

Aydın Karabulut - Kocaelispor

Mahmut Akan - Ankaraspor

Enes Kubat - Mamak FK

Ahmet Can Arık - 68 Aksaray Bld

Muhammed Yasir Karabay - Z. Kömürspor

Milos Stanojevic - Ankaraspor

Sedat Ağçay - Kulüpsüz

scar Scarione - Kulüpsüz

Nduka Ozokwo - Kulüpsüz

Daniel Lukasik - Lechia Gdansk

Gerson Rodrigues - Dynamo Kyiv

Konrad Michalak - Akhmat Grozny

KAYSERİSPOR

GELENLER

Denis Alibec - Astra Giurgiu

İlhan Depe - Kasımpaşa

İlhan Parlak - Ankaragücü

Aaron Lennon - Burnley

Manuel Fernandes - Krasnodar

Dimitrios Kolovetsios - Panathinaikos

Harrison Manzala - SCO Angers

Daniel Avramovski - Vardar

Muğdat Çelik - Gaziantep FK

Wilfried Kanga - SCO Angers

Joseph Attamah - Başakşehir

Yaw Ackah - Boavista

Aziz Behich - Başakşehir

GİDENLER

Bernard Mensah - Beşiktaş

Ben Rienstra - Fortuna Sittard

Cenk Şahin - Gaziantep FK

Artem Kravets - Dynamo Kyiv

Ziya Alkurt - Altay SK

Aksel Aktaş - Karagümrük

Furkan Polat - Kırşehir Bld

Eray İşcan - Y. Malatyaspor

Aymen Abdennour - Umm Salal SC

Taner Gümüş - Çengelköy

Anthony Uzodimma - Giresunspor

Mario Situm - Reggina

Mert Kula - A. Keçiörengücü

Brice Dja Djedje - Kulüpsüz

Hakan Arıkan - Kulüpsüz

Emirhan Civelek - Galatasaray

Alpay Çelebi - Beşiktaş

Muris Mesanovic - Mlad Boleslav

Emre Taşdemir - Galatasaray

Diego Angelo - Antalyaspor

ANTALYASPOR

GELENLER

Mert Yılmaz - FC Bayern II

Omar Imeri - Shkendija

Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor

Sidney Sam - SCR Altach

Naldo - Espanyol

Doğukan Özkan - Beşiktaş U19

Nuri Şahin - W. Bremen

Dever Orgill - Ankaragücü

Ali Eren İyican - Ankaraspor

Serdar Gürler - SD Huesca

GİDENLER

Nazim Sangare - Fenerbahçe

Mustafa Acar - Isparta 32 Spor

Batuhan Berkay Fındık - Bodrumspor

Erman Vardar - Bodrumspor

Mustafa İnan - Kemerspor 2003

Yakup Mert Çakır - Bodrumspor

Mert Çölgecen - Kemerspor 2003

Talha Bulut - Kemerspor 2003

Kaan Mert Nasırcılar - Bodrumspor

Ali Erkin - Isparta 32 Spor

Mehmet Durgut - Isparta 32 Spor

Harun Alpsoy - Altay SK

Mikail Başar - Bodrumspor

Harun Kavaklıdere - Bodrumspor

Ondrej Celustka - Sparta Praha

Salih Dursun - Gençlerbirliği

Yekta Kurtuluş - Altay SK

Cengiz Demir - Bodrumspor

Sergen Yatağan - Bodrumspor

Cenk Şen - Bodrumspor

Gustavo Blanco Leschuk - Real Oviedo

Diego Angelo - Gençlerbirliği

Paul Mukairu - RSC Anderlecht

Charles - Kulüpsüz

Aly Cissokho - Kulüpsüz

Delvin N'Dinga - Kulüpsüz

Chico - Kulüpsüz

William Vainqueur - Kulüpsüz

Sinan Gümüş - Genoa

GÖZTEPE

GELENLER

İrfan Can Eğribayat - Adanaspor

Marko Mihojevic - PAOK Saloniki

Dzenan Burekovic - jpest FC

Cherif Ndiaye - HNK Gorica

Kerim Alıcı - Altınordu

Balzs Megyeri - Atromitos Athen

Kubilay Sönmez - Hatayspor

Burak Süleyman - Kocaelispor

Brown Ideye - Aris Selanik

Obinna Nwobodo - jpest FC

Guilherme - GD Alvarenga

GİDENLER

Kamil Wilczek - FC Kopenhag

Andre Castro - Braga

Wallace Reis - EC Vitria

Kerem Atakan Kesgin - Sivasspor

Gökay Eser - Serik Belediye

Celso Borges - Dep. La Corua

Göktuğ Bakırbaş - Ümraniyespor

Beto - Leixoes

Ege Özkayımoğlu - 1922 Konya

Kerim Alıcı - Boluspor

Samed Kaya - Adana Demirspor

Hakan Çinemre - Adanaspor

Deniz Kadah - Kulüpsüz

Cameron Jerome - Kulüpsüz

Serdar Gürler - SD Huesca

DENİZLİSPOR

GELENLER

Cenk Gönen - Alanyaspor

Fede Varela - CD Leganés

Mathieu Dossevi - Toulouse

ngelo Sagal - CF Pachuca

Marvin Bakalorz - Hannover

Costel Pantilimon - Not. Forest

Muris Mesanovic - Mlad Boleslav

Fabiano - Palmeiras

Neven Subotic - Union Berlin

Sakib Aytac - Y. Malatyaspor

Özer Özdemir - Kulüpsüz

GİDENLER

Asım Aksungur - Muğlaspor

Marc Kibong Mbamba - Ankaraspor

Olcay Şahan - Y. Malatyaspor

Murathan Sütçü - Kızılcabölük

Tolgahan Acar - Giresunspor

Zeki Yavru - Y. Malatyaspor

Emre Sağlık - Kızılcabölük

Kadir Kurt - Kızılcabölük

Ali Eren Yalçın - Denizlispor U19

Syam Ben Youssef - Kulüpsüz

HATAYSPOR

GELENLER

Burak Çamoğlu - Karlsruhe

Mame Diouf - Stoke

Aaron Boupendza - G. Bordeaux

Rben Ribeiro - Gil Vicente

Mehmet Küçükdurmuş - Alanya Kestel

Isaac Sackey - Alanyaspor

Munir - Mlaga CF

Yavuz Bugra Boyar - GMG Kastamonu

Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor

Pablo Santos - Braga

Alexandros Katranis - Saint-tienne

Jean-Claude Billong - Benevento

Adama Traore - Monaco

Babajide David - FC Midtjylland

GİDENLER

Ömer Alıcı - Boluspor

Mahmut Emir - Şanlıurfaspor

Cengizhan Avcı - İskenderun FK

Mehmet Küçükdurmuş - Payasspor

Samed Karakoç - 24 Erzincanspor

Süleyman Çamlıca - Altındağ Spor

Semih Üstün - Isparta 32 Spor

Buğra Temel - İskenderun FK

Sadi Karaduman - Giresunspor

Caner Hüseyin Bağ - Giresunspor

Yasin Güreler - Tuzlaspor

Fadıl Kocaoğlu - İskenderun FK

Furkan Seker - Adanaspor

Kubilay Sönmez - Göztepe

Ahmet Hakan Şahin - İnegölspor

Hamza Gür - Boluspor

Taylan Özgün - Adıyaman 1954

Alican Özfesli - Başakşehir

Buğra Çağıran - Y. Malatyaspor

GENÇLERBİRLİĞİ

GELENLER

Dominik Furman - Wisla Plock

Murat Yıldırım - Y. Malatyaspor

Mustafa Çeçenoğlu - Menemen Spor

Mattias Johansson - Panathinaikos

Salih Dursun - Antalyaspor

Ataberk Gök - Ankara TKİ

Diego Angelo - Antalyaspor

Piris da Motta - Flamengo

GİDENLER

Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor

Mehmetcan Yıldırım - Hacettepe

Ataberk Gök - Hacettepe

Rahmi Can Karadaş - Ankara Demir

Ömer Alper Tatlısu - Hacettepe

Recep Yurdakul - Hacettepe

Yağız Suat Bolat - Hacettepe

Furkan Temir - Hacettepe

Muhammed Barutçu - Hacettepe

Muhammet Selim Okur - Hacettepe

Metehan Mert - Hacettepe

Ali Eren Karadağ - Hacettepe

Hüseyin Eren Bektaş - Hacettepe

Numan Soysal - Hacettepe

Ali Eren Daşdemir - Alanya Kestel

Batuhan Özdemir - Nevşehir Bld

Ahmet Oğuz - Kasımpaşa

Yasin Pehlivan - Ç. Rizespor

Mike van Beijnen - Fortuna Sittard

Mats Seuntjens - Fortuna Sittard

Emre Gündoğdu - A. Keçiörengücü

İlksen Kuttekin - Fethiyespor

Kemal Emirhan Aydın - Hacettepe

Mehmet Can Güngör - Hacettepe

Cayan Poshoroğlu - Hacettepe

Erdem Özgenç - Tuzlaspor

Emre Bakır - Nevşehir Bld

Burak Çapkınoğlu - Adanaspor

Ertaç Özbir - Y. Malatyaspor

Sadio Diallo - Kulüpsüz

Furkan Korkut - Kulüpsüz

Serdarcan Eralp - Kulüpsüz

Stephane Sessegnon - Kulüpsüz

Flavio - Feirense

Fabrcio Baiano - Martimo

BB ERZURUMSPOR

GELENLER

Arvydas Novikovas - Legia Warszawa

Mitchell Donald - Y. Malatyaspor

Armando Sadiku - Levante

Fabien Farnolle - Y. Malatyaspor

Adolphe Teikeu - FC Sochaux

Petrus Boumal - Ural

Kaan Kanak - Alanyaspor

Arturo Mina - Y. Malatyaspor

Muhammed Gönülaçar - Ümraniyespor

Mücahid Albayrak - Gaziantep FK

Ricardo Gomes - Sharjah FC

Cengizhan Bayrak - BB Erzurum U19

Muhammed Furkan Özhan - BB Erzurum U19

Leo Schwechlen - Kulüpsüz

GİDENLER

Osman Şahin - Ofspor

Mahamadou Ba - Bandırmaspor

Aykut Demir - Boluspor

Muhammed Furkan Özhan - Ağrı 1970 Spor

Emin Polat - Ağrı 1970 Spor

Cengizhan Bayrak - Ağrı 1970 Spor

Alperen Bektaş - 1877 Alemdağ

Tunay Deniz - K. Offenbach

Sefa Akgün - 24 Erzincanspor

Ibrahim Sehic - Konyaspor

Jasmin Scuk - Altay SK

Yusuf Gültekin - Ümraniyespor

Batuhan Artarslan - Ümraniyespor

Mickael Pote - Bandırmaspor

Muhammed Gönülaçar - Kocaelispor

Cem Barlık - Kulüpsüz

Merthan Acil - Kariyer sonu

Mücahid Albayrak - Gaziantep FK

Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor

Yusuf Acer - Ç. Rizespor - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:40 - Kaynak: İHA

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Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde         
20:58
Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak         
20:34
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir         
19:32
Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek         
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
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