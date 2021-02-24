TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ve Irak arasında su alanında imzalanan anlaşmanın da yer aldığı 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alındı.

Genel Kurulda görüşmeleri bugün tamamlanan ve yarınki birleşime oylamaları bırakılan uluslararası anlaşmalar şöyle:

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Somali Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Şili Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Burundi Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Lesoto Krallığı Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 9/7'nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Görüşmelerden

Genel Kurulda görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kovid-19 nedeniyle kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal yönden sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu'nun bu konudaki taleplerini aktaran Yokuş, siyasi iktidarın sendikanın bu taleplerine sessiz kalmamasını istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de ekonominin yönetilemez noktaya getirilmesi nedeniyle vatandaşların zor günler geçirdiğini ifade etti.

Eskişehir esnafının sorunlarını anlatan Çakırözer, "Sadece Eskişehir'de son bir yılda 178 lokanta, 150 kahvehane, 117 berber, 54 tuhafiyeci kepenk kapatmak zorunda kalmış. 550 bakkal, 74 servisçi işini devretmek zorunda kalmış. Esnafımızın yanında olmamız lazım." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye ve Irak arasında su alanında imzalanan anlaşma üzerinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki her türlü ilişkiye önem verdiklerini belirtti.

Irak topraklarındaki PKK/PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin varlığının Türkiye için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'de meydana gelen birçok terör olayının bu bölgedeki terör unsurları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kılavuz, "Türkiye-Irak ilişkilerinin daha güçlenmesi; Irak Merkezi Hükümetinin terör örgütleriyle mücadele etmesiyle, topraklarını terör unsurlarından temizlemesiyle ve bu alanda iş birliğini önemsemesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, milli güvenliğini tesis etmek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ölçüsünde başta Pençe Harekatı olmak üzere sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmektedir. Irak Merkezi Hükümetinin bu operasyonlara gerekli ve yeterli desteği vermesi ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Özellikle Kandil, Mahmur, Sincar hattının PKK'dan temizlenmesi, kadim Türk yurdu olan Kerkük'te PKK'nın etkinliğinin azaltılması hayati bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, iktidarın, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, "Keşke hiç savunulmasaydı, özürleri kabahatlerinden büyük. Öyle açıklamalar yapılıyor ki 'Hangi eller Türkiye'yi yönetiyor?' diye insan hayret etmekten kendini alamıyor." sözlerini sarf etti.

İktidarın, bu konudaki açıklamalarının olumlu yanının, rezervlerdeki erimeyi kabul etmesi olduğunu söyleyen Usta, "Fakat bunu savunurken, rezervin erimesini açıklarken söylenilen gerekçeler çok anlamlı değil." ifadelerini kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl İdlib'de 36 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırının ardından yaptığı ilk konuşmada Rusya'ya tepki göstermediğini belirterek, "(Ey Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, Ce-Ha-Pe.) Ce-Ha-Pe kadar, Kemal Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün." diye konuştu.

MHP'nin de bu konuda gereken tepkiyi vermediğini öne süren Ağbaba, "(Boğaziçi öğrencilerinin kafasını ezeceğiz.) diyenler, Putin'e, 36 şehidimizin karşısında bir şey diyemediler." dedi.

Veli Ağbaba, iktidarın, başarılı çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptığını ancak başarısızlıklarında sessiz kaldığını iddia ederek, "Köprüyü sen yapıyorsun, yolu sen yapıyorsun, doğal gazı sen buluyorsun, uzaya sen gidiyorsun; askerimiz şehit olunca kim yapıyor? Devlet yapıyor." görüşlerini savundu.

CHP'li Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kendisinin görüntülerinin de yer aldığı bir videoyu izlettiğini belirterek, "Bir Cumhurbaşkanına veya bir AKP milletvekiline trollük yakışmaz." ifadesini kullandı.

Tüm mağdurların yanında yer aldığını ve basın toplantıları gerçekleştirdiğini, bu kapsamda 9 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi olan Özge Aydın ile de görüştüğünü anlatan Ağbaba, Aydın'ın daha sonraki dönemde terör örgütüne üye olduğunu ancak bunu bilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Söz konusu kişi yüzünden teröristleri Meclis'e sokmakla suçlandığını anlatan Ağbaba, "Bu mantığa göre, Meclis'e en çok terörist sokan parti sizsiniz, en çok terörist sokan insan Recep Tayyip Erdoğan. Bir tane iki tane değil, belki 100 tane terörist soktunuz Meclis'e. Ben 9 dakikalığına soktum, siz dokunulmazlık verdiniz maaş bağladınız, kimini milletvekili, kimini bakan, kimini başbakan yardımcısı yaptınız." sözlerini sarf etti.

Söz konusu olayda mağdur olduğunu, bu kişiyi Meclis Başkanı'nın soktuğunu savunan CHP'li Ağbaba, teröristi Meclis'e sokanlara ve iş birliği yapanlara, mafya babalarıyla kol kola girenlere ve iftira edenlere beddua etti.

"Ağababalarınıza cevabını verdik"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Ağbaba'nın sözlerini kendisine iade ettiğini, partisinin tüm terör örgütlerine gerekli cevapları verdiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Sizin ağababalarınıza, demokrasi dilendiğiniz Amerika'ya da cevabını verdik. Amerika da Rusya da gelip imzalamak suretiyle masaya oturmak durumunda kaldı. Türkiye'nin milli güvenliği ve egemenliği kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Ağbaba'nın terör örgütü mensubunu ağırladığını ve günah çıkartmaya çalıştığını ifade eden Akbaşoğlu, "Terör örgütü olduktan sonra siz niye devam ediyorsunuz? Biz teröristlerle mücadeleyi başlattık. Fakat siz, FETÖ'nün terörist olduğunu bile bile onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. 15 Temmuz'da o darbeyi, Genel Başkan bacak bacak üstünde kahvesini yudumlayarak izliyordu biz onlarla mücadele ederken. Sayın Ağbaba, sizin ağababalarınıza da cevap veriyoruz, herkese cevap veriyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanvekili Erkan Akçay da Ağbaba'nın konuşmasının kaba, saygısız olduğunu, saptırma ifadeler bulunduğunu belirterek, "(Kim mağdur olduysa onların yanında oldum.) diyor. Siz hep teröristlerin yanında oldunuz bugüne kadar." şeklinde konuştu.

Akçay, Ağbaba'nın, kendisinin görüştüğü teröriste ilişkin Meclis Başkanlığını suçlanmasını da eleştirdi.

CHP'li Ağbaba, yeniden söz alarak, CHP'liler olarak, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, Deniz Gezmiş'in kardeşleri olduklarını söyledi. AK Parti'lileri işaret eden Ağbaba, "FETÖ'yü siz beslediniz, büyüttünüz. Bu Meclis'e atılan bombaların sorumlusu sizsiniz." dedi.

"Herhalde kendi genel başkanınıza bela okudunuz"

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Herhalde siz Atatürk ile ilgili İstanbul İl Başkanınız Kaftancıoğlu'na bir göndermede bulundunuz. 'Teröriste terörist diyemeyenlerin Allah belasını versin.' dediniz ya kendi genel başkanınız 'YPG terörist değildir. Hendek kazan PKK'lılar da çukur kazıyor.' dedi. Herhalde kendi genel başkanınıza bela okudunuz, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin içine FETÖ'nün, PKK'nın kaçtığını ve onların oyuncağı olduğunu" söyleyen Akbaşoğlu, milletin, 2023 seçimlerinde CHP'ye tokat atacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gara'da 16 şehit verilmesinin ardından AK Parti kongresinde gülerek konuştuğunu ve fıkra anlattığını" öne sürdü.

AK Parti'li milletvekilleri, CHP'li Özkoç'a tepki gösterdi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, yeniden söz alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşma sırasında fıkra anlattığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

CHP'li Özkoç, şehitlere ilişkin acının ortak olduğunu belirterek, "Şehidin olduğu yerde, eğer bir Cumhurbaşkanı kongrede gülerek kongreyi yapıyorsa, şehit annesini kongreye bağlayıp da bir politika yapıyorsa, Allah aşkına bir kere hep beraber 'Yetti artık.' diyelim." sözlerini sarf etti.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.