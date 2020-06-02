Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav'da toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav'da toprağa verildi

Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mert Akkaş, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mert Akkaş, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Uzman Çavuş Mert Akkaş hayatını kaybetti. Simav'a bağlı Gümüşsu (Kelemyenice) köyünde Harun ve Gülfidan Akkaş çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Mert Akkaş'ın cenazesi, baba ocağındaki alınan helallikten sonra, saat 11.00'de İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kelemyenice köyü mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Akkaş'ın cenaze törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, protokol üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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