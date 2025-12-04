Trump: Orta Doğu\'da Barış Süreci İlerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın dün Ukrayna'da barış planını ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Size şunu söyleyebilirim: Başkan Putin'le oldukça iyi bir toplantı gerçekleştirdiler. Göreceğiz" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşının asla başlamaması gerektiğini yineleyen Trump, "Eğer başkan ben olsaydım; ki o seçim hileliydi; bu savaş asla çıkmazdı. Gerçekten korkunç bir durum. Ama dün Başkan Putin'le çok iyi bir görüşme yaptıklarını düşünüyorum. Bakalım ne olacak" diye konuştu.

"TANGO İÇİN İKİ KİŞİ GEREKİR"

Daha önce Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için uygun dönemlerin olduğunu ancak tarafların anlaşmaya varamadığını hatırlatan Trump, "Şu anda ülkelerin aleyhine pek çok unsur var. Yine de Başkan Putin dün Jared Kushner ve Steve Whitkoff ile çok iyi bir toplantı yaptı. O toplantıdan ne çıkacağını söyleyemem; çünkü tango için iki kişi gerekir" şeklinde konuştu. Ukrayna tarafı ile birçok konuyu netleştirdiklerini aktaran Trump, "Mevcut şartlar düşünüldüğünde oldukça memnunlar. Ama işin üzücü tarafı şu ki, başkan ben olsaydım, savaş asla başlamazdı. Topraklarının yüzde 100'ü onlarda olurdu. Hiçbir şey yaşanmazdı. Bu gerçekten çok acı bir tablo" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BİZİM İÇİN MALİYET MESELESİ DEĞİL"

Geçen ay yaklaşık yarım stadyum dolusu insana tekabül eden 27 bin kişinin savaşta öldüğünü vurgulayan Trump, "Bunların çoğu genç asker. Sadece bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı. Benim bu meseleye dahil olmamın tek nedeni bu" dedi. ABD'nin bu savaş için para harcamadığını, hatta NATO'ya silah satışı yaparak gelir elde ettiğini söyleyen Trump, "Biden döneminde olduğu gibi soyulmuyoruz. Biden herkese sahip olduğumuz her şeyi veriyordu; tüm füzeler, her şey ücretsiz ya da hiçbir mantığı olmayan düzenlerle dağıtılıyordu. Ne yaptığını bilmiyordu. Şimdi ülkeler NATO üzerinden bizden tam fiyatına alım yapıyor, NATO ödüyor ve sonra dağıtıyor. Dolayısıyla bu bizim için bir maliyet meselesi değil. Arkamdaki herkes adına, siyasetçiler ve otomotiv sektöründen iyi insanlar adına konuşabilirim. Kimse 27 bin insanın hiçbir sebep yokken ölmesini istemiyor. Benim yardımcı olmaya çalışmamın tek nedeni bu" şeklinde konuştu.

"MADURO'YA SADECE BİRKAÇ ŞEY SÖYLEDİM, SONUCU GÖRECEĞİZ"

Venezuela ile yaşanan gerilime ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, ABD'nin tavrının bir baskı kampanyasından çok öte olduğunu ifade etti. Maduro ile telefonda kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Sadece birkaç şey söyledim. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Venezuela'nın ABD'ye uyuşturucu ve gönderilmemesi gereken insanları gönderdiği iddiasını yineleyen Trump, "Hapishanelerini boşaltıp (mahkumları) ülkemize yolladılar. Bize katilleri, cinayet zanlılarını gönderdiler. En üst düzey uyuşturucu satıcılarını gönderdiler. Çete üyelerini gönderdiler. Akıl hastanelerindeki insanları bile gönderdiler; kurumlarını boşaltıp ülkemize yolladılar" dedi. Bunu başka ülkelerin de yaptığını savunan Trump, "Çünkü ABD'yi yönetenler aptal insanlardı. Muhtemelen bazı aptallar vardı, bazı zeki olanlar da vardı ama onlar da kötü insanlardı. Çünkü hepsi aptal olamaz. Seçimlerde yaptıkları gibi hile yapıp yine de aptal olmak mümkün değil" diye konuştu. Trump, bir başka soru üzerine de Maduro ile yalnızca bir kez konuştuğunu söyledi.

"PUTİN BİR ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYOR"

Witkoff'un görüşmesi hatırlatılarak, Putin'in barış isteyip istemediği sorulan Trump, "Onların (Witkoff ve Kushner) edindiği izlenim, Putin'in savaşın sona ermesini istediğiydi. Elbette bunun ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek, ancak aldıkları güçlü his buydu: Savaşın bitmesini istiyor" dedi. Putin'in ülkesini normalleştirmek istediğini düşündüğünü ifade eden Trump, "Açık konuşmak gerekirse, haftada binlerce asker kaybetmek yerine ABD ile ticaret yapmayı tercih eder. Ama onların izlenimi çok netti: (Putin) bir anlaşmaya varmak istiyor. Bakalım süreç nasıl gelişecek" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN UYUŞTURUCU KARTELLERİ İLE MÜCADELEDE KARA OPERASYONU SİNYALİ

Uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verildiği yönündeki iddialar hatırlatılan Trump, "Bu doğrulanırsa sorumlular cezalandırılır mı?" şeklindeki soruyu da yanıtladı. Yapılan saldırıların uyuşturucu ile savaşın bir parçası olduğunu hatırlatan Trump, "Bu karteller bizim milyonlarca insanımızı öldürdü. Sadece geçen yıl yaklaşık 300 bin kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailelerden hiç bahsetmiyorum bile. Sadece öldürülenlerin değil, evlatlarını onlara verilen zehirden kurtarmaya çalışan ailelerin yaşadıklarını gördünüz mü?" diye sordu. Uyuşturucu kartellerine ait teknelerin imha edilmesi konusunda çok güçlü bir toplumsal destek olduğunu belirten Trump, "Ve çok yakında bunu karada da yapmaya başlayacağız; çünkü tüm güzergahları biliyoruz. Her evi biliyoruz. Bu pisliği nerede ürettiklerini biliyoruz. Her şeyi nerede bir araya getirdiklerini biliyoruz. Çok yakında karada da bunun örneklerini göreceksiniz" diye konuştu. Trump, "Yani saldırılardan sağ kurtulanların öldürülmesi kararını destekliyor musunuz" sorusuna ise, "Hayır, ben teknelerin imha edilmesi kararını destekliyorum. O tekneleri kim kullanıyorsa, ki çoğu artık ortada yok, ülkemizdeki insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur" değerlendirmesini yaptı.

"GAZZE'DE BARIŞ GENEL OLARAK İYİ İLERLİYOR"

"Gazze barış planının ikinci aşamasının ne zaman uygulanmasını bekliyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Gayet iyi ilerliyor. Bugün bir bombanın patlaması sonucu bazı insanların ağır yaralandığını, muhtemelen bazı ölümler de olduğunu duydum. Bana yeni ilettiler. Ama süreç genel olarak iyi gidiyor. Orta Doğu'da barış sağladık; çoğu kişi bunun farkında değil. 59 ülkenin güçlü desteği var. Destek gerçekten çok yüksek. İkinci aşama da ilerliyor ve çok yakında hayata geçecek" şeklinde konuştu.