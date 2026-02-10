Türk turizmi artık şampiyonlar liginde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

Haberin Videosunu İzleyin
Türk turizmi artık şampiyonlar liginde
10.02.2026 11:45  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk turizmi artık şampiyonlar liginde
Haber Videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da düzenlenen TIF 2026 – Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmde elde ettiği rekorları, yatırım vizyonunu ve 2026 hedeflerini değerlendirerek, "Türkiye'nin 2026 yılı turizm geliri hedefi 68 milyar dolar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen TIF 2026 – Turizm Yatırım Forumunda sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Forumun her geçen yıl artan uluslararası katılımı ve yatırım odağıyla yalnızca Türkiye için değil, küresel turizm ekonomisi açısından da önemli bir buluşma noktası hâline geldiğini belirten Ersoy, bu platformun yeni yatırımlar, stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iş birlikleri için güçlü bir zemin sunduğunu ifade etti.

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

"TÜRKİYE KRİZ YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ BİR REFLEKS KAZANDI"

Küresel ölçekte ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir kurumsal tecrübe kazandığını vurgulayan Ersoy, bu dayanıklılığın turizm sektörü ve yatırım ortamına da doğrudan yansıdığını dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil; vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla ele aldıklarını belirten Ersoy, deniz-kum-güneş anlayışının ötesine geçerek kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak Türk turizmine geniş bir ürün yelpazesi kazandırdıklarını anlattı.

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

"TÜRK TURİZMİ BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİ"

Ürün çeşitliliğiyle birlikte pazar çeşitliliğinin de artırıldığını ifade eden Ersoy, hedef ülkelerde televizyonlardan dijital platformlara ve sosyal medyaya uzanan kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü aktardı. Bu çalışmaların nitelikli turist kazanımı sağladığını ve Türk turizmini birinci lige taşıdığını söyleyen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefinde emin adımlarla, öncü ve örnek başarı hikâyeleri ve rekorlarla ilerlediklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8'inci sıradayken, 2024 itibarıyla 4'üncü sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 15'incilikten 7'nciliğe çıkıldığını açıkladı.

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

2026 HEDEFİ: 68 MİLYAR DOLAR

2025 yılında turizm gelirinin 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını dile getiren Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu rakam, 2017 yılına kıyasla %109'luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025'te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemlidir. Bütün bu veriler, turizm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koymakta; Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir turizm ve yatırım ülkesi hâline geldiğini açıkça göstermektedir."

Türkiye'nin artık küresel turizm politikalarında söz sahibi bir aktör hâline geldiğini vurgulayan Ersoy, 2026 yılı için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalara başlandığını söyledi. Güçlü tanıtım ve iletişim stratejisinin turizmin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede reklam, tanıtım, pazarlama çalışmaları yürütüldüğünü söyleyerek, "Daha önce de ifade ettiğim gibi bu turizm dünyasındaki en yoğun ve etkili tanıtım hareketi olmuştur." dedi.

CNN, BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi küresel kanallarda reklam filmlerinin yer aldığını belirten Ersoy, 39 ülkenin ulusal televizyonlarında da tanıtımlar yapıldığını aktardı. GoTürkiye platformunun 10 dilde yayın yapan küresel bir tanıtım mecrasına dönüştüğünü, sosyal medyada ise Türkiye'nin YouTube ve TikTok'ta dünya birincisi, Instagram'da ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Ersoy, "Sahip olduğumuz tüm sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımız 21,9 milyona ulaşmıştır." açıklamasında bulundu. Tanıtımda "mini dizi" stratejisini hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, yeni projelerin de yolda olduğunu dile getirdi.

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

GASTRONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Tanıtım çalışmalarında gastronominin öncelikli alanlardan biri olduğunu kaydeden Ersoy, Michelin Rehberinin Türkiye yolculuğunun İstanbul ile başladığını, ardından İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya ile genişlediğini söyledi. 2026 seçkisiyle Türkiye genelinde rehbere giren restoran sayısının 171'e, yıldızlı restoran sayısının ise 17'ye ulaştığını açıkladı.

Sürdürülebilirlik alanında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürütülen iş birliği kapsamında yaklaşık 18 bin konaklama tesisinin sertifikalandırıldığını belirten Ersoy, Türkiye'nin bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Türk turizmi artık şampiyonlar liginde

KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZCİLİK YATIRIMLARI

"Kültür-turizm yatırımlarımız birbirlerini destekleyen ve güçlendiren bir ekosistem haline geldi." diyen Ersoy şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projemiz ile 2018 yılı itibariyle 12 ay kazı programına geçmiştik. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Efes Antik Kenti ile Geleceğe Miras Projesi'nin ilk adımını atarken geçen yıl bu proje ile 255 kazı alanında çalışmalarımızı sürdürdük. Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı alanlarına ayrılan kaynaklarda rekor seviyede artış yaptık. Attığımız tüm adımların karşılığını görmek bizleri çok memnun ediyor.2025 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarla; 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu elde ettik. Anadolu gibi zengin bir geçmişe sahip coğrafyada müze ve ören yerleri, hem ülkemizin mirasına sahip çıkmak hem de ülkemizin turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın titiz çalışmalarıyla 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerini de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ekleyerek varlık sayımızı 22'ye çıkarttık. Ayrıca 24. Taraf Devletler Genel Kurulu oturumunda en yüksek oyu alarak seçildiğimiz Dünya Mirası Komitesi Üyelik görevini de başarıyla sürdürmekteyiz."

Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerini 34 milyon 836 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ersoy, gece müzeciliği uygulamalarıyla yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını söyledi. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kültür-sanat adası olarak şehre kazandırılacağını, Diyarbakır Cezaevi'nin kültür merkezine dönüştürüleceğini, Antalya ve Hatay müzelerinin de yenileneceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Türk turizmi artık şampiyonlar liginde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kenan sar kenan sar:
    atın bakalım 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    bu iki bakanligin ayrilmasi gerek zira bu isim kultur kismina hic yakismiyor. diger taraf dersek zaten para bastigi taraf orada kalabilir. ama kultur kisminda bildigin kucuk abd yasayan insan iken olmuyor cok siritiyor.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran’ın son hali: Harika gözüküyorum Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Otoyolda dehşet Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Sanki stadyum Böyle işletme görülmedi Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu Resmi açıklama geldi
Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
09:10
Karar doğru mu Ünlü yorumcular Fenerbahçe’nin penaltısında hemfikir oldu
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
08:00
Piyasalar hareketli Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:30:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Türk turizmi artık şampiyonlar liginde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.