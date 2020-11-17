Türkiye A Milli Takımı'nda, 18 Kasım'da deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesi Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan...
17.11.2020 00:58
Türkiye A Milli Takımı'nda, 18 Kasım'da deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesi Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkartıldı.
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