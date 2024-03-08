Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı

Dilan Polat, Engin Polat, Can Doğu, Sıla Doğu ve Kürşat Polat dahil birçok isim kara para aklama ile vergi kaçırma suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süredir hapishanede olan Dilan Polat, boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı.
Çocuklarından ayrı kaldığı için psikolojisi bozulan ve cezaevinde sürekli ağladığı söylenen Dilan Polat, kendisine yeni bir hobi edindi. Zor süreci boncuk işlemesiyle hafifletmeye çalışan Polat, yakın arkadaşı güzellik merkezleri sahibi Sevim Alan'a da hediye yaptı. Boncuklarla pembe bir kalbin içine Sevin Alan'ı adını işleyen Polat'ın vaktini bu şekilde geçirmeye başladığı konuşuluyor. Arkadaşından gelen hediyeyi Instagram hesabından yayınlayan Alan, "Efkar saati" notunu yazdı.
Cezaevinde zor günler geçiren Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek birkaç gün tedavi görmüştü.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı - Son Dakika
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