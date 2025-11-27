Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

Haberin Videosunu İzleyin
Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek
27.11.2025 10:21  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek
Haber Videosu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelmek üzere Roma'dan ayrıldı. 30 Kasım Pazar gününe kadar sürecek ziyarette Papa, İznik'te özel bir ayine katılacak. Papa 14. Leo'nun Aziz Neofitos Bazilikası'na gerçekleştireceği ziyaret, bu noktayı Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye giden Papa, ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak. Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etti.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

ZİYARETİ 70'İ AŞKIN GAZETECİ TAKİP EDECEK

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Uçağın hareketinden önce Papa 14. Leo, kendisini uğurlamak için bekleyenlerle vedalaştı. Papa'yı taşıyan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na TSİ 12.30 sıralarında varması bekleniyor.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

İLK DURAĞI ANITKABİR OLACAK

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek. Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve kordiplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek. Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

SULTANAHMET'İ DE ZİYARET EDECEK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

TÜRKİYE'YE GELEN 5. PAPA

Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Öte yandan; Papa 14. Leo'nun İznik'te ziyaret edeceği Aziz Neofitos Bazilikası'nda 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları sürüyor. Kilisenin İznik'in bilinen en büyük kilisesi olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen verileri, bulguları, kalıntıları, kültür varlıklarını da bir araya getirip değerlendirerek, buranın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

"HRİSTİYANLAR AÇISINDAN HAC MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR"

Şahin, "Papa, şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ön kullanım evresinde Aziz Neophytos adına küçük bir kilise olarak inşa edilen yapının 358 depreminde yıkıldığı, 380 yılından sonra ikinci evresinde Kutsal Pederler Kilisesi olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek

HRİSTİYANLIĞIN BÜTÜN MEZHEPLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN TOPLANTI

İznik'te 20 Mayıs-25 Temmuz 325'te düzenlenen Birinci Konsil'in Hristiyanlığın bütün mezhepleri tarafından kabul edilen bir toplantı olduğunu dile getiren Şahin, yazılı kaynakların Birinci Konsil'in yapıldığı yer için İznik'te küçük bir kiliseye işaret ettiğini, yaptıkları çalışmalar sonucunda toplantının gerçekleştirildiği bu küçük kilisenin bazilikanın ilk evresindeki hali olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Kültür, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı
ABD’de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu
Tarihi araştırma yaparken servet buldu Hemen ekiplere teslim etti Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu
Cem Uzan’a soğuk duş TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu
’’Delirmek üzereyim’’ diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu ''Delirmek üzereyim'' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Bakanlık rakam verdi İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Beşiktaş’tan Atilla Karaoğlan tepkisi: Takip edeceğiz Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi: Takip edeceğiz
Ateşi yaktılar Galatasaray’ın yıldızlarından derbi paylaşımları Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11’inde yapacağı sürprizi açıkladı Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak
Real Madrid’de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor 50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
ABD’yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu 10 yıl boyunca orduda görev yapmış ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

10:49
Hong Kong’daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55’e yükseldi
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi
10:34
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
10:20
ABD’yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
09:39
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
09:20
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
09:19
Mbappe hayret içinde kaldı Xabi Alonso Arda Güler’den maç sonu özür diledi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi
08:59
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek
08:49
Papa 14. Leo Türkiye yolunda İlk durağı bakın neresi olacak
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp
02:20
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir
01:17
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
00:58
Gecenin maçı PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
00:56
Mbappe Olympiakos’u tek başına mat etti 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
00:49
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu Şüpheli yanı başlarında çıktı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı
23:40
ABD’yi sarsan olaydan ilk görüntüler Saldırgan böyle yakalandı
ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı
23:31
Eski Hataysporlu’dan asist, eski Giresunsporlu’dan gol Hem de Real Madrid’e
Eski Hataysporlu'dan asist, eski Giresunsporlu'dan gol! Hem de Real Madrid'e
23:00
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
22:54
Galatasaray’ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
22:38
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
22:20
Sarıgül’den gençlere esprili çağrı: Sizi ’Can Erzincan’ tabelasına bekliyorum
Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum
22:17
Yunanistan’ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
21:14
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 11:42:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.