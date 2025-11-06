Yeşildere Köyü'nde Herkes 'Bilici' - Son Dakika
Yeşildere Köyü'nde Herkes 'Bilici'

Yeşildere Köyü\'nde Herkes \'Bilici\'
06.11.2025 12:09
Hakkari'nin Yeşildere köyünde 500 kişilik nüfus, tek soyadıyla yaşıyor. Akrabalık güven veriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere köyü, yaklaşık 110 yıl önce Mevlüt Bilici'nin eşi ve çocukları Refik, Sıddık, Kerem, Fetullah, Tevfik ve Feyzi Bilici ile birlikte Gökyurt köyünden ayrılması ile kuruldu. Geçen zaman içerisinde Mevlüt Bilici'nin yerleştiği bu köyde hem hane sayısı hem de nüfus arttı.

KÖYDE HERKESİN SOYADI "BİLİCİ"

Şu an 65 haneye ve yaklaşık 500 nüfusa ulaşan Yeşildere köyünde yaşayanların soyadı da 'Bilici' olarak devam etti. Sadece köy imamı Rıdvan Kuş'un soyadının farklı olduğunu belirten muhtar Melih Bilici, 17 öğrencili tek derslikli anaokulunda öğretmenlik yapan Rojin Bilici'nin bile aynı köyden ve akrabaları olduğunu söyledi.

"BİZ BU KÖYDE BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ"

Muhtar Bilici, akrabalık nedeniyle köyde herhangi bir olayın yaşanmadığını belirterek, "Dedemiz 1915'lerde buraya yerleşti. Çocukları ve torunları da aynı soyadıyla buradaki yaşamlarını sürdürüyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz. Köyde hepimiz bir aileyiz; amcalar, amca çocukları, kuzenler olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Biz bu köyde birbirimize güveniyoruz. Mesela bir yere gittiğimizde evimizin kapısını kilitlemeden gidebiliyoruz. Çünkü komşularımız ya amcamızdır ya da amcamızın oğlu. Onlar gelip, evimize çocuklarımıza bakıyorlar. Bu yüzden de hiçbir endişemiz olmuyor" dedi.

KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN LAKAP YA DA BABA ADI KULLANILIYOR

Köydeki isim benzerliklerinden de bahseden Bilici, "Karışıklığı önlemek için uzun, kısa gibi lakaplar ya da 'Kerem oğlu Mehmet' gibi baba ismini de kullanarak kimin kim olduğu kolayca anlatabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSİM BENZERLİĞİNDEN YANLIŞLIKLA AMCAMI TUTUKLAMIŞLAR"

Bazen aynı isim ve soy isim nedeniyle resmi işlemlerde karışıklıklar yaşanabildiğini ifade eden Bilici, "Örneğin birkaç yıl önce yeğenimiz ile amcamın ismi aynıydı. İkisi de Kadir Bilici. Bir gün devlet görevlileri, yanlışlıkla amcamı arayıp tutuklamışlar. Daha sonra anne ve baba adları farklı olduğu için hata fark edilip, düzeltilmişti. Bazen böyle sürprizler yaşanıyor. Biz aile olarak soyadımızla gurur duyuyoruz. Aynı soyadını taşımaktan mutluyuz, bu bizi bir arada tutan bir bağ" diye konuştu.

"HEPİMİZ BİLİCİ'YİZ, HEPİMİZ AYNI AİLEDENİZ"

85 yaşındaki Refik Bilici, "Gökyurt köyünden babam gelip, buraya yerleşmiş ve 1 haneden 65 haneye ulaştık. Nüfusumuz da 500 kişiye ulaştı. Hepimiz Bilici'yiz. Hepimiz aynı ailedeniz. 22 tane çocuğum var ama kaç torunum var; bilmiyorum" dedi.

"EVLERİMİZİN KAPILARI HİÇ KAPALI OLMUYOR"

Kendi köyünde öğretmenlik yapan 22 yaşındaki Rojin Bilici de "Okuduğum okulda şu an öğretmenlik yapıyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Ana sınıf öğretmeniyim öğrencilerim hepsi akraba, amca çocukları, kuzenler. Ziyaretlerimizde genelde yabancılar olmadığı için amcalarımızın ve halalarımızın evlerine gidiyoruz. Evlerimizin kapıları hiç kapalı olmuyor. Kapılarımız sürekli açık; bundan daha güzel bir duygu yok" diye konuştu.

"BU DURUM BİZE ARTIK ÇOK DA GARİP GELMİYOR"

Köyde sakinlerinden Ronahi Bilici ise herkesin soyadının aynı olmasının güzel olduğunu belirterek, "Hepimizin akraba olması büyük bir ayrıcalıktır. Bu durum bize artık çok da garip gelmiyor. Ama başka bir yerde söylediğimizde, insanlara çok ilginç geliyor. 'Nasıl olur da herkesin soyadı aynı olur' diye şaşırıyorlar. Aynı isimle olan birkaç kişi de var. Bu durumda genelde lakaplarla ayırıyoruz ya da babasının adını söyleyerek karıştırmamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeşildere Köyü'nde Herkes 'Bilici'

SON DAKİKA: Yeşildere Köyü'nde Herkes 'Bilici'
