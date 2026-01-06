Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti - Son Dakika
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti

Yüzyılın Konut Projesi\'nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti
06.01.2026 14:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiği bildirdi. Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesi için kura tarihlerini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 5 Şubat'ta Ankara için, 9-12 Mart tarihleri arasında ise İstanbul için kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde şimdiye kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini bildiren Bakan Kurum, İstanbul ve Ankara için kura çekim tarihlerini de açıkladı.

"EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN OLDU"

Bakan Kurum, "5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvurusu geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul'dan oldu. Ankara'dan 287 bin 94, İzmir'den ise 221 bin 921 başvuru yapıldı. Kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık" dedi.

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için kura çekimi tarihi netleşti

"KURA ÇEKİMLERİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK"

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini söyleyen Kurum, "İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız"

ANKARA 5 ŞUBAT, İSTANBUL 9-12 MART'TA

Murat Kurum'un duyurduğu kura tarihleri şu şekilde:

  • 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars,
  • 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan,
  • 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl,
  • 11 Ocak'ta Artvin ve Dersim,
  • 5 Şubat'ta Ankara,
  • 11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa,
  • 12 Şubat'ta Bolu,
  • 13 Şubat'ta Eskişehir ve Balıkesir,
  • 15 Şubat'ta Konya ve Çanakkale,
  • 16 Şubat'ta Edirne,
  • 17 Şubat'ta Karaman ve Tekirdağ,
  • 18 Şubat'ta Mersin ve Kırklareli,
  • 20 Şubat'ta Adana ve Kocaeli,
  • 22 Şubat'ta Afyonkarahisar,
  • 24 Şubat'ta Uşak,
  • 25 Şubat'ta Isparta,
  • 26 Şubat'ta Burdur,
  • 27 Şubat'ta Denizli,
  • 3 Mart'ta Muğla,
  • 4 Mart'ta Aydın,
  • 5 Mart'ta Manisa,
  • 6 Mart'ta İzmir,
  • 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" KAMPANYASINDA 240 AYA VARAN VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konutların yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun şekilde 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacağı belirtildi.

KONUT TİPLERİ VE SAYILARI AÇIKLANDI

Projede toplam 500 bin konutun:

  • Yüzde 40'ı (200 bin) 80 metrekarelik 2+1,
  • Yüzde 30'u (150 bin) 65 metrekarelik 2+1,
  • Kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

KONTENJANLAR DAĞITILDI

Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre hak sahipliği dağılımı şöyle olacak:

  • Yüzde 5 şehit aileleri ve gaziler
  • Yüzde 5 engelliler
  • Yüzde 20 emekliler
  • Yüzde 10 üç ve üzeri çocuklu aileler
  • Yüzde 20 18-30 yaş arası gençler
  • Yüzde 40 diğer alıcılar

FİYAT VE TAKSİTLER İSTANBUL VE ANADOLU'DA FARKLI

Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde ayrı ayrı belirlendi. Anadolu'da:

  • 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL (taksit 6 bin 750 TL)
  • 65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL (taksit 8 bin 250 TL)
  • 80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL (taksit 9 bin 938 TL)

İstanbul'da ise:

  • 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL (taksit 7 bin 313 TL)
  • 65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL (taksit 9 bin 188 TL)
  • 80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL (taksit 11 bin 63 TL)

TESLİMATLAR MART 2027'DE

Proje kapsamında konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bakan Kurum, teslimat takvimi için 2027 hedefi verilse de 2026 yılı içinde teslim edilecek konutların da bulunduğunu ifade etti.

KONUTLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

