Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

23.05.2026 13:52
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nde, özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Lezzet Noktası” seçkisinde yer alan işletmelerde ziyaretçi sayısı artarken, esnaf temsilcileri restoranlarda yoğunluğun belirgin şekilde arttığını ve hafta sonu hareketliliğinin dikkat çekici seviyelere ulaştığını ifade etti.

Festival süresince Eskişehir, kültür, sanat ve gastronominin bir arada deneyimlendiği bir şehir atmosferine dönüştü. Porsuk Çayı çevresi ile Odunpazarı Tarihi Bölgesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında yoğunluk artarken, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen ziyaretçiler Eskişehir’in köklü mutfak kültürünü yerinde deneyimleme imkanı buldu.

ESKİŞEHİR’İN GASTRONOMİ ROTASINDA 33 LEZZET DURAĞI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi çerçevesinde, danışma kurulu tarafından belirlenen 33 Lezzet Noktası ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomi deneyimi sundu. Gastronominin kültürel deneyimin önemli bir parçası olarak konumlandırıldığı proje sayesinde Eskişehir, yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, köklü mutfak mirasıyla da öne çıktı.

Eskişehir mutfağı; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen kültürel etkilerle şekillenen çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Çibörek, balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek ve boza gibi geleneksel lezzetler, şehrin güçlü gastronomi hafızasını yansıtıyor.

Festival kapsamında düzenlenen gastronomi programında Şef Deniz Ahmet Köse’nin ev sahipliğinde; Şef Sinem Özler, Şef Pınar Aluç, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal ile Pasta Şefi Meltem Beker, Eskişehir’in yerel mutfak kültürünü ve modern gastronomi yorumlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

ESKİŞEHİR’İN GELENEKSEL LEZZETLERİ FESTİVALDE BEĞENİ TOPLADI

Festival süresince Eskişehir mutfağı ziyaretçilere zengin ve çok katmanlı bir gastronomi deneyimi sundu. Çibörek, balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek, boza ve turşu suyu en çok ilgi gören lezzetler arasında yer aldı.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, uygulamanın hem görünürlük hem de ekonomik katkı açısından önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Artan ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte Eskişehir mutfağının daha geniş kitlelere ulaştığı, yerel lezzetlerin marka değerinin güçlendiği belirtildi.

LEZZET NOKTALARINDA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANDI

Festival süresince yaşanan yoğunluk, kent gastronomisine önemli katkılar sağladı. Esnaf temsilcileri, Eskişehir mutfağının ulusal ölçekte daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Balaban Kebap işletmesinin dördüncü kuşak temsilcisi Işık Gengeç, festivalin şehir genelinde önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirterek, restoranlarda belirgin bir yoğunluk yaşandığını ifade etti. Çibörek, balaban kebap, met helvası ve boza gibi ürünlerin yoğun talep gördüğünü aktardı.

Kırım Tatar Çibörek işletmesinin sahibi Erol Uluçay ise festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, çiböreğin Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Eskişehir Turşu Eviniz Turşucu Çağlar işletmesinin sahibi Çağlar Balkandere de festivalin özellikle hafta sonu yoğunluğunu artırdığını belirterek, yerel ürünlere olan ilginin dikkat çekici seviyeye ulaştığını söyledi.

LEZZET NOKTALARI KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, Eskişehir’in gastronomi mirasını görünür kılarken kent ekonomisinde de canlılık oluşturdu. Restoranlardan kafelere, yerel üreticilerden küçük işletmelere kadar geniş bir alanda ekonomik hareketlilik yaşandı.

Festival rotasında yer alan gastronomi durakları, ziyaretçilere yalnızca yerel tatları deneyimleme imkanı sunmakla kalmayıp, Eskişehir’in kültürel kimliğini gastronomi üzerinden keşfetme fırsatı da sağladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen gastronomi programlarıyla birlikte Eskişehir’in köklü mutfak kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken, oluşan kültürel ve ekonomik hareketliliğin yıl boyunca sürdürülmesi amaçlanıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

