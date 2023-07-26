Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda hayatını kaybetti. 94 yaşında vefat eden usta oyuncunun sanatla bezenmiş koca ömrü ise hayran bırakıyor.

ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Acı haberi Gruda'nın menajeri Tümay Özokur duyurdu. Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Peki Yılmaz Gruda kimdir? İşte usta sanatçının hayatı ve başarıları.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı.

Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol alıyordu.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer aldı.

ÖDÜLLERİ

1999: Behçet Aysan - Şiir Ödülü - Çerçi Zeus

2003: Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüllü - "Marathon "Bir Uzun Koşu"

2016: Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü

2021: Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

1958: Daha Çekecek miyim

1958: Dokuz Dağın Efesi

1958: İstanbul Macerası

1959: Düşman Yolları Kesti

1959: Ölürüm de Ayrılamam

1960: Dolandırıcılar Şahı

1960: Gecelerin Ötesi

1960: Rüzgâr Zehra/ Sünger Avcıları

1961: İstanbul'da Aşk Başkadır

1961: Kader Yolcusu

1961: Suçlu Aşıklar

1962: Bir Gecelik Gelin

1964: Affetmeyen Kadın

1964: Döner Ayna

1965: Cennet Fedaileri

1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım

1966: Kanun Benim

1966: Karakolda Ayna Var

1966: Yaşamak Haram Oldu

1967: Demir Yumruklu Üçler

1967: Kızıl Tehlike

1967: Yalan Bazen Tatlıdır

1970: Ağlayan Melek

1970: Bomba Ahmet

1970: Herkesin Sevgilisi

1970: İç Güveysi

1970: Ölünceye Kadar

1971: Ayıbettin Şemsettin

1971: Bir Kadın Kayboldu

1971: Sezercik Yavrum Benim

1972: Hazreti Yusuf

1972: Suya Düşen Hayal

1972: Tophaneli Murat[8]

1972: Zulüm

1973: Arap Abdo/ İstanbul Kabadayıları

1973: Asiye Nasıl Kurtulur?[9]

1973: Bebek Yüzlü

1973: Bitirimler Sosyetede

1973: Gazi Kadın

1973: Gülerken Ağlayanlar

1973: Sevda Yolu

1973: Yeryüzünde Bir Melek

1973: Cano

1974: Fedai

1974: Kartal Yuvası

1975: Diyet

1975: Köçek

1975: Vur Tatlım

1976: Arabacının Aşkı

1976: Aşk Dediğin Laf Değildir

1976: Babanın Suçu

1976: Gel Barışalım

1976: Güngörmüşler

1976: Kana Kan

1976: Kuklalar

1976: Şoför

1976: Su Perisi Elması

1976: Tek Başına

1977: Meryem ve Oğulları

1990: Kuruntu Ailesi

1992: Yağmur Beklerken

1994: Aylaklar[10] - Altuğ Savaşal

1994: Bay Kamber

1996: Gözlerinde Son Gece

2004: Yabancı Damat

2007: Kavak Yelleri

2008: Şeytanın Pabucu

2009: Aile Saadeti

2009: Aşk Geliyorum Demez

2009: Bez Bebek

2010: Çakıl Taşları

2011: Aşk Tesadüfleri Sever

2011: Bitmeyen Şarkı

2011: Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

2012: Böyle Bitmesin

2012: İşler Güçler

2012: Suskunlar

2013: Aşk Ağlatır

2013: Fatih

2013: Galip Derviş

2013: Vicdan

2014: Gülcemal

2014: Kod Adı: K.O Z.

2014: Olur Olur! Bal Gibi Olur

2014: Sürgün İnek

2014: Ulan İstanbul

2015: Adana İşi

2015: Gönül İşleri

2015: Mutlu Ol Yeter

2016: Biz Bir Dolaşalım

2016: Roza of Smyrna/ İsmail ve Roza

2017: Görevimiz Tatil

2017: Ver Kaç

2017: Yıldızlar Şahidim

2018: Ailecek Şaşkınız

2018: Batlır

2018: Göktaşı

2018: Şahsiyet

2018: Sorma Neden

2019: Bir Aile Hikayesi

2019: Hercai

2020: Babam Çok Değişti

2020: Menajerimi Ara

2021: Çukur

2022: Rüzgargülü

2022: Yanlış Anlama 2

2022: Mahalleden Arkadaşlar

2023: Üç Günlük Dünya

2023: Kuzenler Firarda 2

2023: Prens

2023: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî