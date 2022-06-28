Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi

28.06.2022 10:50

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatı 7'den 70'e tüm kesimleri hüzne boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladılar.

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti.

VEFAT ETTİĞİ HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIM YAĞDI

Cüneyt Arkın'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini de yıktı. 85 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun adı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.

İşte ünlü isimlerin Cüneyt Arkın paylaşımları...

EMRE AYDIN

"Hoşça kal seni çok seviyoruz"

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

HATİCE

"Çok üzgünüm büyük bir çınar devrildi. Mekanın cennet olsun Cüneyt Arkın. Rabbim ailesine sabırlar versin. Seni unutmayacağız."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

ATA DEMİRER

"Seni çok sevdik nurlar içinde yat Cüneyt Arkın. Pandizot kumaşı koltuklardan izledik ilk kez teyyara sinemasında yıllar yıllar önce. Sinema gibi sen de hep var olacaksın."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

GÜL SUNAL

"Ne yazacağımı bilmiyorum..."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

CEM BELEVİ

"Mekanın Cennet olsun. Çocukluğumuz, beyefendilik idolümüz"

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

HAKAN PEKER

"Türk sinemasının efsane sanatçısı Cüneyt Arkın ağabeyimi kaybettik. Tüm sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin asla unutulmayacaksın. Çok üzüldüm."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

AYŞE ARMAN

"Ah çok çok üzüldüm. O, hepimizin Cüneyt Arkın'ı... Hepimizin çocukluğu… ilk aşkıydı… O çok güzel bakan adam, bugün hayata gözlerini yumdu... Çok çok üzgünüm. Güle güle Kara Murat, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Battal Gazi... Işıklar içinde uyu. Hepimiz seni çok sevdik."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

IŞIN KARACA

"Kelimeleri yok. Yüreğimiz eksik bir güne uyandı… Yattığın yer Nurla dolsun. Mekanın cennet olsun büyük usta. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok üzgünüm…"

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

TUĞBA ÖZAY

"Türkiye çok kıymetli bir sanatçısını daha yitirdi… Unutulmayacaksın Battal Gazi, unutulmayacaksın Köroğlu, unutulmayacaksın Kara Murat, unutulmayacaksın Dünyayı Kurtaran Adam, unutulmayacaksın Yeşilçam'ın aşk filmlerinin yakışıklı jönü... Işıklar yoldaşın olsun, huzur içinde uyu."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

FERHAT GÖÇER

"Bizi biz yapan, bizi bize bağlayan en güzel insanlardan biriydi… Mekanın cennet olsun…"

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

NİLGÜN BELGÜN

Cüneyt Arkın...Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı. Çok üzgünüm çok… Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun."

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

HAKAN TAŞIYAN

"Nurlar içinde yat güzel abim"

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

TAN TAŞÇI

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

BARIŞ ATAY

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

CELİL NALÇAKAN

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

İBRAHİM BÜYÜKAK

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

SILA GENÇOĞLU

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

NURGÜL YEŞİLÇAY

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi

ÜMİT ERDİM

Cüneyt Arkın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi
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Liv Hospital, Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi - Son Dakika
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