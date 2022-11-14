Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu - Son Dakika
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Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu

14.11.2022 10:31

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı. Yaşanan korkunç saldırının ardından ünlü isimler de teröre lanet okudu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede bulunduğunu açıkladı.

İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç patlamaya ünlü isimler de sessiz kalamadı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler terörü bir kez daha lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye dileklerinde bulundu.

İşte ünlü isimlerin Taksim paylaşımları...

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"İnanıl gibi değil. Daha 3 gün önce çekim yaptığımız yerde bomba patlamış. Yapanlara, yaptıranlara lanet olsun."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

ALİŞAN

"Allah belanızı versin. Allah sizi kahretsin. Terörle korku salmak, terörle bir şeyleri yaptırmak isteyen herkesin Allah belasını versin. O masum insanların kanlarında boğulun hepiniz pislikler."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

DEMET AKALIN

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BİRCAN BALİ

"Terörü lanetliyorum. Taksim"

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BERK OKTAY

"Yapan ve yaptıran şerefsizler. Bebek katilleri... Bilin ki biz öyle bir milletiz ki en zor günümüzde tek yumruk oluruz. Teröre destek veren, çıkarı uğruna kullanan kim varsa Türk halkı karşısında yerle yeksan olur. Kendi kanınızda boğulacaksınız."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BİRCE AKALAY

"İnsanların hayatlarını söndüren, çocuklarımızın kalplerine tamiri mümkün olmayan korkular salan bu ağır suçluların en kısa zamanda hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını diliyorum."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

TARKAN

"Taksim... Çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

TUĞBA ÖZERK

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

LİNET

"Taksim... Bu insanlık dışı.""

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BÜLENT ERSOY

"İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

GÖRKEM SEVİNDİK

"Lanet olsun. Masum insanları canından edenlere lanet olsun."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

TURABİ

"Taksim, İstanbul..."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

YILMAZ ERDOĞAN

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

IŞIN KARACA

"Allah sizin yanınıza bırakmasın! Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

ERKAN PETEKKAYA

"Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

SEDA ÜREN

"Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, yakınlarına sabır versin Allah."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

YASEMİN KAY ALLEN

"Geçmiş olsun İstanbul"

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

NİHAT DOĞAN

"Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama olmuş. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dilerim."

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

CEYLAN

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BURCU BİRİCİK

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu

BURAK ÖZÇİVİT

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu
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Son Dakika Magazin Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu - Son Dakika


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