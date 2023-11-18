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Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor - Son Dakika

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

Şah damarının tıkanması sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Ünlü isimlerin katıldığı törenin sunuculuğunu da Sunay Akın üstlendi.

18.11.2023 11:43  - Güncelleme: 12:49

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün hayatını kaybetti. Sanatçı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Metin Uca, yarın öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

ABLASI KONUŞMAKTA ZORLANDI

Sunuculuğunu Sunay Akın'ın yaptığı törende Metin Uca'nın ablası ve menajeri konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinden bahsederken zor anlar yaşayan Mehtap Uca Erdoğan, "Annemi taburcu edeceğimizi gün kaybetmiş ve seninle büyük bir şaşkınlık yaşamıştık. Şimdi yine aynısını yaşadım. Bu senaryoda sen beni çok yalnız bıraktın. Hastalığın boyunca hep güçlü durmaya çalıştım. Seninle tarifsiz bir gurur duydum" dedi.

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

HAMDİ ALKAN: BEN ONU ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇAĞIRMIŞTIM, ŞİMDİ ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ

Törene katılan Hamdi Alkan ise konuşmasında "29 Ekim 2023 Antakya'da Metin'i sahne için ben anons ettim. Metin yine sahnede... Hayat böyle bir şey. Benim son 10 yılımda birbirimize çok espriler yaptık çok güldürdük. Metin dünyada en güzel gülen insanlarındandır. Ben onu alkışlarla sahneye çağırmıştım, birazdan da alkışlarla uğurlayacağız. Seni çok seviyorum, çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Güzel uyu" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

CELİL NALÇAKAN: YOKLUĞUNA NASIL ALIŞACAĞIMIZI BİLMİYORUM

Yakın arkadaşı Metin Uca'nın ölümüyle yıkılan oyuncu Celil Nalçakan, "Henüz kabullenebildiğimiz bir şey değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Biz ona çok şaka yapardık o da bunu kaldırırdı ama bizim ekip onun yokluğunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

EKREM İMAMOĞLU: HAYRANIYDIM, ONU HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kaybettiğimizi öğrendiğimde aklımdan ilk geçen eyvah güçlü bir ses gitti oldu. Ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımız büyük olduğunu biliyoruz. Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de sıkı takipçisiydik. Söylediklerinden ders alan, uyanan insan konumundaydık. Hayranıydım... Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insanı kaybettik. Güçlü sesi bize iyi geliyordu. Bize düşen onu yaşatmak, onu hep birlikte yaşatacağız. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

ÖZGÜR ÖZEL: METİN UCA EKRANLARDAN KOPARILDIĞINDAN BERİ YOKSUNLUĞUNU ÇEKİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok enteresan bir kişilikti. Birbirimizin telefonunu alarak ilk konuşmamızda ayna anda 'ben sizin hayranınızım' dedik. Uzunca güldük. Meclis'te yaptığım bir konuşmayı sıkıldıkça izlediğini söyledi. Ben de biz sizi izleyemeyince sıkılıyoruz dedim. 1990'lı yılların sonlarında o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri yoksunluğunu, eksikliğini çekiyorum. Televizyonda ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. Türkiye meselesine inanılmaz ilgiliydi. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısıyla vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de hepimiz de kurtulacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun."

Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor
Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor

Metin Uca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Metin Uca için anma töreni düzenleniyor - Son Dakika
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