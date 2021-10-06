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Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu

06.10.2021 07:08

Batman'da İpek Er'in intihar etmeden önce "Bana tecavüz etti" diyerek ismini verdiği Musa Orhan, kendisine yönelik tepkilere karşı suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Daha önce başta Ezgi Mola olmak üzere birçok ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunan Orhan, şimdi ise Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu.

Batman'da tabancayla intihar girişiminden bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan, kendisine yönelik eleştiri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyordu. Orhan, Ezgi Mola'nın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında da şikayette bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

EZGİ MOLA HAKKINDA DAVA AÇILDI

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yalnız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

ÜNLÜ OYUNCU PARA CEZASI ALDI

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola'nın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirerek, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

ŞİMDİ DE ABDULLAH HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kararın ardından, sosyal medya üzerinden Mola'ya yine destek mesajları gelirken, bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdullah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"HAYATİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYALAR"

'Akkuş, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Musa Orhan'a karşı, Farah Zeynep Abdullah'ın iş bu beyanımızın konusunu oluşturan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını yayınlamasının ardından ciddi bir kitle tarafından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar iletilmiş, müvekkil ve ailesi hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına olan saygısını defalarca dile getiren Abdullah'ın, en temel haklardan biri olan masumiyet karinesini hiçe sayması kamuoyuna yansıttığı çizginin bir aktivizm çizgisi değil popülizm çizgisi olduğunu göstermektedir. Kendisine bu konu hakkında yanlış bir yönlendirmeye sebep olduğu ve müvekkilimize karşı hakaret suçunu işlediği gerek tarafımızca gerekse de olayla bağlantısı bulunmayan akil kişilerce defalarca açıklanmasına istinaden Farah Zeynep Abdullah hakaret içerikli açıklamalarının arkasında durmuştur. Bu durumda sanık Farah Zeynep Abdullah'ın ilgili hakaret suçu kapsamında bilerek ve isteyerek hareket ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK TANINMIŞ İSİMLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Musa Orhan'ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola'ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz'un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan, Ezgi Mola, Batman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika Magazin


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