Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler, genç gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak zehir zemberek sözler sarf etti. Dadgar'ın ünlü olmak için türlü yollarla ağabeyiyle evlendiğini söyleyen Güler, ''Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annemi ve beni evden kovdurttu'' dedi.

26.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz arasında tansiyon yükseldi. Maddi ve manevi zarar gördüğünü söyleyen Özcan Deniz, eşi ve çocuğu dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını duyurdu. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler ise yaptığı açıklamada bütün suçu genç gelinleri Samar Dadgar'ın üzerine atarak ateş püskürdü.

ÖZCAN DENİZ: ARTIK KİM İÇİN YAŞADIĞIMI BİLİYORUM

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile yeni eşi Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınlayan Özcan Deniz, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" diyerek aile üyelerine sırtını döndü.

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

"İRAN'DAN BURAYA MEŞHUR OLMAK İÇİN GELEN KIZI HİÇ TASVİP ETMEDİK"

Ağabeyinin paylaşımlarından sonra Instagram hesabından peş peşe açıklamalar yapan Yurda Güler ise Samar Dadgar'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Ağabeyim Özcan Deniz'in 'Ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar2 cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim."

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

"BU KIZ OYUNLARIYLA AĞABEYİMİN BİZE DÜŞMAN OLMASINI SAĞLADI"

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELEN KIZI HAYATININ BAŞROLÜ YAPTI"

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Samar Dadgar, Özcan Deniz, Sözler, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhat Güngörür: Allah emretmiş anaya babaya iyi davran diye ama şerefi namusu ve imanı olanlar anlarlar 3 0 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: eee yani ne yapalım şimdi kınami yakalım 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Can: Kız kardeşi olarak hanımefendi çok mantıklı,güzel,anlamlı bir mesaj paylaşmış. 0 0 Yanıtla

16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement