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Son dakika magazin haberleri - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri

07.12.2021 13:58
Son dakika magazin haberleri

"Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi", "Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi", "Üç Kuruş'ta artan kiralara isyan" gibi magazin olaylarından derlenen haberlere bu sayfada erişebilirsiniz.

"Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak", " İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı", "Yasak Elma'da son zamanların çok konuşulan esprisi yapıldı" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

MERVE DİZDAR VE GÜRHAN ALTUNDAŞAR SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika magazin haberleri

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandığı meslektaşı Gürhan Altundaşar ile kameralara yakalandı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

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SUNUCU SABA TÜMER YENİ YAŞINA YARI ÇIPLAK GARSONLARLA GİRDİ

Son dakika magazin haberleri

Attığı kahkaha ile ünlenen ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in doğum günü partisindeki yarı çıplak garsonlar da dikkat çekti.

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"KESTANE BALININ DİYARINDAN" SELAM GÖNDEREN FEHMİ PAZARLI, MEDENİ KANUN'UN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Son dakika magazin haberleri

Eşinin iddiaları üzerine bağlandığı Esra Erol'un programında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle ülkenin gündemine oturan Fehmi Pazarlı, Arif Hür'e yaptığı açıklamada nafaka hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Medeni Kanun değişmeli" diyen Pazarlı, Türkiye'de uygulanan nafaka olayını saçmalık olarak görüyormuş.

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MASTERCHEF'TE YENİLİK: HER GÜN BİR İSİM ELEME ADAYI OLACAK

Son dakika magazin haberleri

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti. MasterChef'te yarışmacı sayısının dokuza düşmesiyle birlikte yeni değişiklikler uygulanıyor.

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ÜÇ KURUŞ'TA ARTAN KİRALARA İSYAN!

Son dakika magazin haberleri

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisinde son günlerde artan kira fiyatlarına dikkat çekildi. Üç Kuruş'ta Kartal'ın adamı Ruşen, emlakçıdaki kiralık ev ilanlarını görünce sinirlenerek "Kim veriyor bu tek göz odalara bu fiyatları" diyerek tepki gösterdi.

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MURAT YILDIRIM'IN EŞİ İMAN ELBANİ "AZİZ" KADROSUNDA

Son dakika magazin haberleri

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı dizisi "Aziz" dizisine sürpriz bir isim geliyor. Murat Yıldırım eşi İman Elbani ilerleyen bölümlerde rol alacak.

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SALİH BADEMCİ METRODA GÜLÜMSETTİ!

Son dakika magazin haberleri

Son zamanların en popüler isimlerinden Salih Bademci, metro kullandığını gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın üzerine yazdığı not takipçilerini gülümsetti.

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PINAR DENİZ: CEYLİN AVUKATIM OLSUN İSTERDİM

Son dakika magazin haberleri

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Deniz ile rol aldıkları projenin setinde tanıştıklarını ifade eden Deniz, "Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı" itirafında bulundu.

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İREM DERİCİ, ÖDÜL TÖRENİNE ESKİ SEVGİLİSİ İLE KATILDI

Son dakika magazin haberleri

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eski sevgilisi Genco Ecer ile katılım sağladı. Törenden önce eski sevgilisiyle kamera karşısına geçen İrem Derici, "Manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" açıklamalarında bulundu.

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YASAK ELMA'DA SON ZAMANLARIN ÇOK KONUŞULAN ESPRİSİ YAPILDI

Son dakika magazin haberleri

Geçtiğimiz günlerde ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında Fehmi Pazarlı'nın sarf ettiği, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Son olarak Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin de aynı ifadelerini bir sahnede kullanması sosyal medyada gündem oldu.

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