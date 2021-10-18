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Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

18.10.2021 11:23

Fenomen Ata Benli, YouTube'da yayınladığı videosunda Acun Ilıcalı'nın şimdilik sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosunu ifşa etti. Açıklanan 19 kişilik listede Turabi, Nagehan Karadere, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor yarışması, 2022 yılında All Star bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Eski yarışmacıların yer alacağı kadro, fenomen Ata Benli tarafından ifşa edildi.

ACUN ILICALI'NIN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

MasterChef ve Survivor ile ilgili çektiği videolarla adını duyuran fenomen, Survivor All Star'da olabilecek isimleri tek tek açıkladı. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yarışmada olabilecek isimleri açıklayan fenomene ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan milli atlet Merve Aydın, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yaparak yarışmada olacağını duyurmuştu. Benli, videosunda iki ismin daha belli olduğunu ancak onların istekleri üzerine bu isimleri açıklamayacağını da söyledi.

İşte Ata Benli'nin açıkladığı isimler...

SERCAN YILDIRIM

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

OGEDAY

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

DAMLA CAN KILIÇ

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

MERT ÖCAL

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

HİKMET TUĞSUZ

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

BERKAY YUVAKURAN

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

BARIŞ MURAT YAĞCI

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

NİSA BÖLÜKBAŞI

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

EVRİM KEKLİK

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

ELİF GÖREN

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

BATUHAN KARACAKAYA

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

FURKAN KIZILAY

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

SEMİH ÖZTÜRK

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

GİZEM KERİMOĞLU

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

TURABİ

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

ANIL BERK BAKİ

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

YUSUF KARAKAYA

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

SEDA OCAK

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

NAGEHAN KARADERE

Fenomen Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

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Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Son Dakika
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