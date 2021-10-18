Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor yarışması, 2022 yılında All Star bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Eski yarışmacıların yer alacağı kadro, fenomen Ata Benli tarafından ifşa edildi.
MasterChef ve Survivor ile ilgili çektiği videolarla adını duyuran fenomen, Survivor All Star'da olabilecek isimleri tek tek açıkladı. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yarışmada olabilecek isimleri açıklayan fenomene ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan milli atlet Merve Aydın, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yaparak yarışmada olacağını duyurmuştu. Benli, videosunda iki ismin daha belli olduğunu ancak onların istekleri üzerine bu isimleri açıklamayacağını da söyledi.
SERCAN YILDIRIM
OGEDAY
DAMLA CAN KILIÇ
MERT ÖCAL
HİKMET TUĞSUZ
BERKAY YUVAKURAN
BARIŞ MURAT YAĞCI
NİSA BÖLÜKBAŞI
EVRİM KEKLİK
ELİF GÖREN
BATUHAN KARACAKAYA
FURKAN KIZILAY
SEMİH ÖZTÜRK
GİZEM KERİMOĞLU
TURABİ
ANIL BERK BAKİ
YUSUF KARAKAYA
SEDA OCAK
NAGEHAN KARADERE
Son Dakika › Magazin › Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti - Son Dakika Magazin