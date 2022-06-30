Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor

30.06.2022 10:51

85 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam gibi bir çok projeye imza atan Cüneyt Arkın, önceki akşam evinde rahatsızlanarak Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, ambulans ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle sanata dünyasını yasa boğan Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖREN ALANINA GETİRİLDİ

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Arkın, burada yapılan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

BABASININ TABUTUNA DOKUNUP AĞLADI

Arkın'ın sevenlerinin akın ettiği tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi ünlü isimler de görüntülendi. Babasının Atatürk Kültür Merkezi sahnesine sarılı tabutunun başına giden Kaan Cüreklibatır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

OĞLU KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Törende duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta güçlük çeken Kaan Polat Cüreklibatır, "Ailemiz çok güzel bir aile. Birbirini seven, sayan ve kollayan bir aile. Bizi eğiten, öğreten bir babamız.. Aslında onunki ölüm değil, ölümle gelen bir ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu. Hafızalara kazınan filmleri ve ölümsüz karakterleriyle büyüdük. En önemlisi de vatanına ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmasıyla oldu. Anneme hep 'Betül, sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin' derdi. Bana hep 'ne güzel gözlerin var, dünyaya hep mavi mavi gülümsüyorsun' derdi. Bir röportajında 'Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?' diye sormuşlardı babam da 'Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum' demişti. Babamın filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. En önemlisi de iyi insanların hep kazandığını, kötü insanların da bir şekilde hep kaybettiğini öğrendim. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettiği her şey için de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

İMAMOĞLU: SİNEMAYLA TANIŞMAMA VESİLE OLDU

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Türk sinemasının en değerli, en üretken, en büyük isimlerinden birini uğurlamak için bir aradayız. Cüneyt Arkın sinemanın özdeşleşmiş en kıymetli sanatçılarından birisiydi. Unutulmaz filmlere imza attı. İlk sinemaya 6-7 yaşlarımda amcamla sinemaya giderek Cüneyt Arkın'ın filmini izlemişti. Benim de sinemayla tanışmama vesile olan Cüneyt Arkın'ı uğurluyoruz. Ülkemizin hem tarihi simgelerini tanıtan hem emekçisini, hak arayanı, hakkını yedirmeyeni anlatan Cüneyt Arkın, hepimizin gönlünde taht kurmuştu. İnsan bunları düşündükçe evinde var olan bir insanı kaybediyor. Cüneyt Arkın ve onu gibi diğer isimler bizim evimizden biri gibi. Çok iyi insanlar, mütevaziliği, vatan sevgisi, babacanlığı, ağabeyliği, nezaketi ve bunu hissettiren bir insan oluşu... Yakın bir zamanda kendisini ziyaret ederek doyumsuz, uzun uzun sohbet etme şansına erişmiş olmak beni çok mutlu etti."

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu

"CÜNEYT ARKIN'IN İSMİNİ YAŞATMAMIZ BOYNUMUZUN BORCU"

"Bugün Cüneyt Arkın'ı ebediyete uğurlarken onunla sohbet etmiş olmam benim için bir teselli. Cüneyt Arkın'ı hiç unutmayacağız, unutmamız da mümkün değil. Bir de onu yaşatmak önemli. Yaşatma konusunda da sorumluluk sahibiyiz. İsmini yaşatmak boynumuzun borcudur. Ailesiyle sohbet ederek ismine yakışır bir şekilde İstanbul'da adını yaşatmayı hepinizin önünde söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ben de o kıymetli hizmetleri, güzel kimliğiyle bize nefes aldıran duruşuyla, cesaret veren sözleriyle önünde saygıyla eğiliyorum."

EDİZ HUN: OLAĞANÜSTÜ BİR İNSANI, EMSALSİZDİ

AKM'deki törende konuşan ünlü aktör Ediz Hun, "Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt'teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tarihin yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan duygusal sözler: Gitti, dünyayı kurtardı ama kendi kurtaramadı! Evinde ölmek isterdi, evinde öldü Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!

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Son Dakika Magazin Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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