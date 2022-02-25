5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı! - Son Dakika

Mehmet Ali Kulat'ın Başkanı olduğu MAK Araştırma Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşın en önemli sorunu olarak hayat pahalılığının çıktığı 5750 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın seçim yarışını önde götürdüğü görülürken Cumhur İttifakı'nda ise meydana gelen oy erimesinin devam ettiği gözlemleniyor.

CUMHUR İTTİFAKINDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Ankete katılanlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu sorulurken verilen cevaplara göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 25,5, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 gözüken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

KARARSIZLAR AZALDI

5750 kişinin katıldığı ankette en dikkat çeken unsurlardan birisi de kararsızların yüzde 5'e (287 kişi) kadar gerilemesi oldu.

Son 6 ayda iktidara karşı bakış açışı ankete katılanların yüzde 46'sında olumsuz yönde değişirken, yüzde 44'ünde herhangi bir değişiklik göstermemiş. Son 6 ayda iktidara karşı görüşü olumlu yönde değişenlerin oranı ise yüzde 2...

AYNI PARTİYE OY VERMEM DİYENLER YÜZDE 48

Yarın bir seçim olsa son seçimde oy verdiği partiye tekrar oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 45 çıkarken, aynı partiye oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 48 oldu.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI DAHA ŞANSLI

İlk seçimde hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vereceği sorulan katılımcıların yüzde 38'i Millet İttifakı, yüzde 36'sı ise Cumhur İttifakı cevabı verdi. Adaya göre tavrını belirleyecek olanların oranı ise yüzde 12 çıktı.

EN ÖNEMLİ SORUN: HAYAT PAHALILIĞI

'Size göre ülkenin en büyük sorunu ne?" sorusuna katılımcıların yüzde 54'ü 'hayat pahalılığı' cevabını verdi. Yüzde 12 işsizlik cevabı verirken, yüzde 10'u adaletsizlik, yüzde 14'ü ahlaki sorunlar karşılığını verdi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI

Ankete katılanların yüzde 48'i elektrik, doğalgaz faturalarına gelen zamların halkın sorunlarını yok saymak olduğunu söylerken, yüzde 42'si ise zamların hayatlarını son derece zora soktuğunu ifade etti. Fiyat artışlarını normal görenlerin oranı ise yüzde 8 çıktı.

MUHALEFET GELİRSE ZAMLARI ÇÖZER: YÜZDE 38

Ankete katılanların yüzde 38'i iktidar değişimi ile muhalefetin zamları düzeltebileceğini söylerken, zamlar için 'daha kötüsü olamaz' diyenlerin oranı ise yüzde 19 çıktı. Sorunları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer diyenlerin oranı yüzde 16 iken, sorunları muhalefet de çözemez diyenlerin oranı yüzde 17...

MUHALEFET ÇÖZEMEZ DİYENLER: YÜZDE 32

6 parti değil 16 parti de bir araya gelse muhalefetin ülkenin sorunlarını çözebileceklerine inanmayanların oranı yüzde 32 çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK FATURASI ÇIKIŞI BEĞENİLDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışına destek verenlerin oranı yüzde 58 çıkarken, yüzde 34 Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yanlış olduğunu ifade etti.

EN ÖNEMLİ SORUNLAR KARŞISINDA UMUTSUZLUK HAKİM

EYT, 3600 Ek Gösterge, KHK sorunu gibi sorunların 2022 yılı içerisinde çözülebileceğine inananların oranı yüzde 9 iken, 'kısmen çözülür' diyenler yüzde 28 oldu. Bu sorunların 2022 yılı içerisinde çözülemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 58 oldu.