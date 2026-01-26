Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile diyaloğunu anlattı: Bana dedi ki...

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Özer, konuk olduğu bir canlı yayın programında hakkındaki yargı sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ İLE DİYALOĞUNU ANLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kendisi hakkındaki cezaya yönelik tepkisi nedeniyle teşekkür ettiğini belirten Özer, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşmaması için çaba sarf edenlerin olduğuna dikkat çekti. MHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşadıkları bir diyaloğu da aktaran Özer, Bahçeli'nin kendisine, "Sizin dosyanızın bomboş olduğunu biliyorum" dediğini kaydetti.





Özer'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINI SAMİMİ BULUYORUM"

"Ben Devlet Bey'e, samimi ve önemli açıklaması için kendisine teşekkür ediyorum. Bu açıklamayı da samimi buluyorum. Çünkü kamuoyu önünde yapılmış bir açıklamadır ve muhatabı da bellidir. Ben çıktıktan sonra, bu cezayı aldıktan sonra Devlet Bey arıyor beni ama kızım telefona çıkıyor, ben bir toplantıda olduğum için. Avukatım da olan kızım Seraf Özer ile konuşuyor. Seraf da kendisine aynen şunu söylüyor, 'Artık yeter, artık somut adımlar atılsın. Bunu ülkemiz için yapın lütfen.' diyor. Ben de basın toplantısında benzer bir şeyin altını çizdim. Dedim ki 'Artık halk, toplum icraat bekliyor.' Bu çözüm süreciyle ilgili de bir, bir buçuk senedir bir zaman geçti. Şimdi Feti Bey (MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız) de benzer açıklamalarda bulundu.

"BENİM DOSYAMI BİLİYOR, İNCELETMİŞ"

Şimdi bu açıklama, Devlet Bey'in bu doğru ve tarihi tespitinde bana göre 5 tane nokta var altını çizmemiz gereken. Bir, böyle bir kararı gerektirecek bir suç, bir örgüt üyeliği yok diyor. Şimdi millet merak ediyor, zannediyor ki Devlet Bey kendi kendine bunu söylüyor. Hayır. Ben çıktıktan sonra kendisine teşekkür mahiyetinde bir ziyaret yaptım. Genel Başkanımız'ın da bilgisi dahilinde ve önerisi dahilinde. Hatta Genel Başkanımız Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in selamlarını da iletmiştim. Bana şunu söyledi 'Sizin dosyanızı ben hukukçularımıza incelettim ve sizin dosyanızın bomboş olduğunu biliyorum.' Devlet Bey zaten buna dayanarak bu açıklamayı yapıyor. Benim dosyamı biliyor, inceletmiş. Bu hukuki bir açıklama aynı zamanda. Mesela nitekim ne diyor? Bu kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini söylüyor. Yani evrensel hukuk ilkelerinin neye tekabül ettiğini herkes biliyor. Bunun konjüktürle, bugünle falan bir ilgisi yok. Ama bugünle ilgili olan kısmı da var. Bu kararın sürece zarar vericinin darbe vurduğunu tespit ediyor. Zira bu karar Türkiye'de şok etkisi yarattı. Beni günde binlerce insan arıyor."

"BENİM ÜLKEM DEMOKRASİ İÇİN, BARIŞ İÇİN, NE ZAMAN BENDEN BİR ŞEY İSTEMİŞSE BEN BU KATKIYI SUNMUŞUM"

Ben barış sürecinin, çözüm sürecinin başa gitmesi için çıktığımdan beri çabalıyorum. Bütün genel başkanları ziyaret ettim, biliyor musunuz? Aynı zamanda Meclis Başkanı'nı ziyaret ettim ve Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bizi çok iyi karşıladı, bir saatlik bir görüşme yaptık ve rapora katkı istedi benden. Ben mevcut yazılan rapora katkı sundum, daha önce de sunmuştum. Benim ülkem demokrasi için, barış için, ne zaman benden bir şey istemişse ben bu katkıyı sunmuşum. Şu andaki İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu, o da zamanında Van Valisi iken benden rapor istemişti. Sayın Erdoğan'a verilmek üzere ben kendisine rapor vermiştim. Süleyman Soylu genel başkan yardımcısı iken çatışmaların çözümü konusunda benden katkı istemişti, o katkıyı vermiştim. Mehmet Özhaseki Bey, Şehircilik Bakanı iken şehircilik şurası ile ilgili benden katkı istemişti, katkı sunmuştum."

AHMET ÖZER'E HAPİS CEZASI

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne' üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması 23 Ocak Cuma günü görülmüştü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer, son savunmasını yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Özer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar vermişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Özer hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin dün sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: ""Terörsüz Türkiye" hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."