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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu

AK Parti'nin yarın gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısı öncesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart'taki rakibi kesinleşti. Kulislere sızan bilgilere göre, Turgut Altınok, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

17.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:31
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AK Parti'nin yarın düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi adaylığı kesinleşen isimler sızdırıldı. Turgut Altınok'un AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI KULİSLERDEN SIZDI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ederken, AK Parti'nin adayları da netleşmeye başladı. Kamuoyunun merakla beklediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'IN RAKİBİ TURGUT ALTINOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak. Toplantı öncesi kulislerden kesinleşen adayların isimleri sızdı. Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi de belli oldu. Turgut Altınok, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
Turgut Altınok

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Asıl mesleği avukatlık olan Turgut Altınok, siyasi hayatına, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 28 yaşında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde 30 yaşında iken, Keçiören'in kaderini değiştirmeye talip olup MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nin Keçiören adayı olarak girdiği yarıştan bir kez daha galibiyetle çıkararak, ikinci kez "Başkanlık" koltuğuna oturdu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş aşamasında bulunduğu AK Parti'yi temsil etti ve 3. kez Keçiören Belediye Başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkan adayı oldu. Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
YORUMLAR (5)
  • haydar topçu: Mansur 5 sene daha garantiledi Yanıtla 46 65
  • Yalçın Koçyiğit: muhterem melih gökçek efendiye dikkat edin. turgut'un adı kulislerde kesinlik kazandığında beyin felci geçirmişti... Şimdi net belli oldu turgut. melih efendi pek sevmez turgutu... Yanıtla 2 26
  • Ali Arslan: Mansur başkanın yeni dönemi hayırlı olsun Yanıtla 4 15
  • Eski Tüfek.: A takımı da yoldamı..:) Yanıtla 2 13
  • KADİR gerçekler: Zamanında Turgut Altinoku kaset skandiliyla adaylıktan çektiren Melih Gökçek di.Kimin eli kimin cebinde belli değil. Mesele kukla başkan olmak değil Halka başkan olmak lazım. Yanıtla 0 8

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