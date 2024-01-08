Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayı dün yapılan görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kamuoyu özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını heyecanla beklerken açıklanan isimler parti ve seçmenler arasında büyük bir coşku ve heyecan yarattı.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman aday belirleme süreci ve 31 Martta yapılacak yerel seçimler ilgili Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu. Cemil Yaman, Murat Kurum adının adaylık yarışında nasıl öne geçtiğini, AK Parti adaylarının hangi kriterlere göre belirlendiğini ve 31 Mart yerel seçim tahminlerinde bulundu.

"MURAT KURUM ÇÖZÜM ODAKLI BİRİDİR"

"Murat Kurum'un 94 seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a kazandırmış olduğunu o belediyecilik ivmesini İstanbul'a geri kazandıracağına inanıyorum" diyen Cemil Yaman, "İstanbul adayımız, Murat beyi ben yakinen tanırım, müthiş çözüm odaklı biridir. Sorunlara yarına bırakmadan masada çözen bir disipline sahip. Kamuda yıllarca başarılı icraatlara imza atmış, emlak konut genel müdürlüğü yapmış, kentsel dönüşüm konusunda bilgili ve deneyimli biri. Bakanlığı döneminde deprem ve sel felaketlerinde tecrübe ettik ki işleri çok güzel yönetti. İstanbul'u çok iyi biliyor. Gençliği İstanbul'da geçmiş hali hazırda İstanbul milletvekili. Murat Kurum bakanımızın tüm nitelikleri adaylık için uygundu, teşkilat çalışmaları, anketler ve kamuoyu yoklamaları Murat Kurumu adını ön plana çıkardı. İstanbul bir yol kazasına uğradı, bir rötar yaşadı tekrar ehil kişilerin eline geçecektir" dedi.

ADAYLAR NASIL BELİRLENİYOR?

AK Parti'nin aday belirleme sürecinde kamuoyu yoklamaları, seçmen beklentisi, teşkilat aidiyeti güçlü isimler üzerinden yol aldığını söyleyen Cemil Yaman "AK Parti aday belirme sürecinde halkı dinler, halkın talep ve beklentilerini nedir bunu anlamaya çalışırız. Kamuoyunda adayın güvenirliği, teşkilat aidiyeti önemlidir. Kamuoyu yoklamaları yapılır, anketler yapılır, adayların tecrübe ve birikimleri değerlendirilir ve ona göre bir isimler belirlenir" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI MUTLAK ZAFERLE SEÇİMDEN ÇIKACAK"

Seçim sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yaman "Ben 2024 genel seçimlerinde ve AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın mutlak bir zaferle seçimi alacağına inanıyorum. Yerel seçimlerden aldığımız oyun çok üzerinde bir oy alacağımızı düşünüyorum. Bizim karşımızda bir ittifak ve güçlü bir muhalefet yok. Karşı blokun birbirine benzemelerden oluşan ittifakı dağıldı. Geçmiş 14 ve 28 mayıs seçimlerini en iyi okuyan tahlilini yapan, halkın talep ve beklentilerini en iyi gören ve özetleyen Ak Parti ve Cumhur ittifakıdır. Dolayısı ile ben AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın mutlak zaferle bu seçimden çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

15 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSE ŞÖYLE;

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu.