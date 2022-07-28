Altılı masanın cevaplamadığı 20 soruyu ısrarla soran Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor

Geçtiğimiz yıl CHP'yi sert bir şekilde eleştirerek istifa eden, Şubat 2020'de de Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 6'lı masaya karşı ısrarla sorduğu 20 soruyu tekrar paylaştı.

ISRARLA 20 SORUYU SORUYOR

2 Temmuz'da "6'lı masa dağınık söylemleri farkedip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar…" ifadeleriyle sorduğu 20 soruyu 2 gün önce alıntıladı.

"MERTÇE CEVAP VEREYİM, CUMHUR İTTİFAKI DAHA GÜVEN VERMEKTEDİR"

Çelebi, "Görüşlerimi birileri alınacak diye belirlemem. Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullandı.

6'LI MASAYA 20 ZOR SORU

Bağımsız İzmir Milletvekili kendi ifadesiyle "6+1" masaya şu soruları yöneltmişti:

1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

ANAYASA'NIN KRİTİK MADDELERİ DEĞİŞECEK Mİ?

4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

HDP'NİN ANADİL İSTEĞİNİ DE SORDU

7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

"OPERASYONLARI DURDURACAK MINIZ?"

8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

"'MAVİ VATAN YAYILMACILIK' DİYEN VEKİLE NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİNİZ?"

12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

SEZGİN TANRIKULU'NU KORUMA NEDENLERİNİ SORDU

14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

"HDP'YE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?"

15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?