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Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor - Son Dakika

Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor

05.02.2022 16:24
Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 24-31 Ocak arasında 1860 kişi ile yapılan anket sonuçlarını YouTube hesabından paylaştı. Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre erken seçim olması durumunda CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25,1 iken AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 23,3'te kaldı.

Avrasya Araştırma'nın son anketinde katılımcılar arasında kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlara göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11 olarak ölçüldü. MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak belirlendi. Ayrıca yüzde 5,3 oy oranı ile DEVA Partisi'nin yükselişi dikkatleri çekti.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce oy oranları şöyle:

CHP %25,1

AKP %23,3

İYİ Parti %11

HDP %11,4

MHP %5,3

DEVA %5,2

Gelecek Partisi %1,6

Saadet Partisi %1,5

Memleket Partisi %0,9

Demokrat Parti %0,9

TİP %0,9

BTP %0,7

DİĞER %0,7

KARARSIZ %11,5

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranları şöyle:

CHP %28,4

AKP %26,3

İYİ Parti %12,4

HDP %12,9

MHP %6

DEVA %5,9

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,7

Memleket Partisi %1,1

Demokrat Parti %1,1

TİP %0,8

BTP %0,8

DİĞER %0,8

MİLLET İTTİFAKI OY ORANINI ARTIRIYOR

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %32,3 olarak belirlenirken Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,3 olarak belirlendi.

"Erken seçim yapılması durumunda ittifaklar aşağıdaki gibi olursa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şöyle yanıt verdi (kararsızlar dağıtılmadan):

Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP) = %31

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, BTP) = %44,4

3. ittifak (HDP, TİP, Sol Parti) = 12,5

Başka partilere oy veririm = %1

KARARSIZLAR DAĞITILINCA İTTİFAKLARDA DURUM

Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuç şöyle oldu:

Cumhur İttifakı ( AK Parti, MHP, BBP) = %34,87

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, BTP) = %49,94

3. ittifak (HDP, TİP, Sol Parti) = 14,06

Başka partilere oy veririm = %1,13

ANKETTE BAŞKA NELER SORULDU?

Ankette sorulan diğer sorular ve verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

"Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?"

Evet, desteklerim: Yüzde 63.5

Hayır, desteklemem: Yüzde 25.9

Fikrim yok: Yüzde 10.6

Sizce Türkiye'nin en önemli problemleri nelerdir?

Ekonomi: Yüzde 61.3

Demokrasi: Yüzde 16.1

Adalet- Yargı: Yüzde 7.8

Eğitim, Sağlık, Güvenlik: Yüzde 6.7

Diğer: Yüzde 4.1

Kürt Sorunu: Yüzde 4

Son bir yıl içerisinde alım gücü ne ölçüde değişti?

Alım gücümüz azaldı: Yüzde 66.9

Alım gücümüz değişmedi: Yüzde 28.9

Alım gücümüz arttı: Yüzde 4.2

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Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor - Son Dakika


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