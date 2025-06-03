Bahçeli\'den "Terörsüz Türkiye" vurgulu bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. "Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir" diyen Bahçeli, "İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Kurban Bayramı mesajının tamamı şöyle:

Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah'ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır.

Bu ibadetin derin manasını Hakk'a yakınlık, halka fedakârlık, garip gurebaya ferahlık şeklinde izah ve ifade etmek mümkündür.

"YENİDEN KURBAN İBADETİNİ YAPMAYA NAİL OLDUK"

Allah'a şükrediyorum ki, yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükâfatı olan kurban bayramına nail ve vasıl olduk.

Eğer bayramlar hakiki anlam ve ruhuna müzahir kutlanırsa darlığın ve dargınlığın tesir alanı zayıflayıp yerini gönüllerin daimi kavuşmasına bırakacaktır.

İnancımızın ve insani değer yargılarımızın özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu müessir ağırlıktadır.

Bunun yanında sevgi ve saygıyla ihata edilmiş, iman ve iradeyle ibrası yapılmış hayat planımızın sosyal ve toplumsal bünyemizi madden ve manen geliştirip güçlendireceği muhakkaktır.

Bunları hayatın her bölümüne bihakkın yaydığımız ve yansıttığımız sürece kalıcı huzur ve barış ortamının tesisine hiç kimse, hiçbir iç ve dış muhasım odak mani olamayacaktır.

"TÜRKİYE'MİZ YENİ YÜZYILIN KULVARINDA İRADEYLE İLERLEYİŞ KAYDETMEKTEDİR"

Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever, vatansever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırmaktadır.

Bu nedenle hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi olmaktadır.

Kaldı ki bundan sonra da muhtemel ve olması beklenen menfi, melun ve mütehakkim karşı operasyonların seyir ve sürecinde herhangi bir erime ve eksilme olması söz konusu değildir.

Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.

Türkiye'miz yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerleyiş kaydetmektedir.

Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır.

Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TÜRK MİLLETİNİN EBEDİ BAYRAMI OLACAK"

Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir.

Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir.

Bunun yanı sıra bayramlar, birlik ve dirlik membaı, dayanışma ve yardımlaşma mevhibesidir.

Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir.

Teessür ve teessüf dönemi kapanmalıdır.

Tahrik ve tahakküm damarları kurutulmalıdır.

Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılında yer yoktur.

Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.

"ÜLKEMİZİN YAKALADIĞI ALTIN FIRSAT KAÇIRILMAMALIDIR"

Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır.

Bu kapsamda hepimizin ve herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düşmektedir.

Usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkılmalıdır.

Bayram ruhunun kökleşmesi, Türkiye'nin baştan ayağa bayram yerine dönmesi ancak bu sayede gerçekleşecek, sivil ve demokratik siyaset derinlik ve genişlik kazanacaktır.

"TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BİR AİLEDİR"

Türk milleti büyük bir ailedir.

Bu ailenin hiçbir şerefli mensubu ötekileştirilmemiş, hor ve hakir görülmemiştir.

Kanlı ve kanunsuz silah ve hedeflerin aradan çekilip çıkarılmasıyla yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

Dilerim ki, ihtiyacımız olan dirliğe, isteyip hedeflediğimiz birlik ve beraberliğe bayram günleri münasebetiyle ulaşır, bu kutlu dönem hatırına erişmiş oluruz.

Bayram; kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın sıcacık tebliğidir.

Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.

Bayram; güzelliğin, temizliğin ve samimiyetin yuvası ve himayecisidir.

Ayrılığa ve ayrımcılığa karşı en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır.

Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir.

Türk milleti geçmişinden ve geleneklerinden aldığı ilham ve itibarla, imrenilecek milli ve manevi değer hükümleriyle yeni yüzyılın yolunu açmakta, kronik sorunlarından kurtuluş azim, inanç ve dirayeti göstermektedir.

Bu durum hayranlık ve takdirle anılacak bir gelişmedir.

"TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYOR VE ÇABALIYORUZ"

Gerek parti olarak, gerekse de ittifakımızın ruh ve duruşuyla, sorunlarından tamamıyla arınmış, büyüyen, kudretle yükselen Türkiye için çalışıyor, çabalıyor, geceyiz gündüze katıyoruz.

Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz.

Kimsenin şüphesi olmasın ki, Türk milletinin sözünü, değerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz.

Aziz millet varlığımızı, bağımsızlık onurumuzu ve bin yıllık kardeşlik hukukumuzu cesaretle savunuyoruz.

Ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz.

Bayramda Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz; ama vatanımızı ikiye kesmeye, insanımızı doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

Vacip olan ibadetimizi yapmak için kurban vereceğiz; ama millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceğiz.

Haysiyetlerini rafa kaldırmış, milli ve insani değerlerini zihinlerinin mahzenine kapatmış seviyesizlere Türkiye'yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz.

Riya, inkâr ve hıyanetten yüzleri görülmeyen bedbahtlara geleceğimizi kurban vermeyeceğiz, insanımızı harcatmayacağız.

Bilhassa bayramda, yardımlaşma ve dayanışmanın artması, paylaşma ve bölüşmenin yaygınlaşması, dara düşenlere, yolda kalanlara ve zorda bulunanlara el uzatılması milli ve manevi görevimizdir.

Acılarımızdan memnun olanlara, kayıplarımızdan sevinç duyanlara, bölünmemizi umutla bekleyenlere aradıkları ortamı ve özledikleri karanlık günleri göstermemek için bayram günlerindeki müşterek hissiyatımızla karşı durmalı; milli, ahlaki, vicdani ve kalbi değerlerle aşılmaz burç olmalıyız.

Bin yıllık kardeşlik hukukuna kurulan komploların, vatan ve millet varlığına düzenlenen saldırıların, Türkiye'nin geleceğine gösterilen tahammülsüzlüklerin ilanihaye etkisiz kalabilmesi için başkaca bir seçeneğimiz olmadığı aşikârdır.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN KURBAN BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum.

İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum.

Haç farizasını ifa ve icra eden kardeşlerimizi selamlıyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum.

Bayram tatilinde yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını can ve mal emniyeti bakımından önemli görüyorum.

Kurban bayramımız mübarek olsun diyorum."