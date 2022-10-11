Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında, 2008 ve 2009 yıllarında yaptığı konuşmalarından bazı cümleleri sıralayarak, Türk milletini meydana getiren beşeri varlığın bir bölümünün de Alevi İslam inancını benimsediğini, bu inanç sahiplerinin kültür temelli bazı beklentilerinin olduğunu anımsattığını söyledi.

Bu durumun görmezden gelinemeyeceğini, çözüm yolları üzerinde iyi niyetle ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiğini anımsatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan'da açılışı yapılan, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'nde temeli atılan cemevlerinin de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacak olmasını, cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmaların, kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecek olmasının, Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecek olmasının milli birlik ve beraberliğe katkı sunacağını söyledi.

Reform mahiyetindeki bu gelişmelerin Alevi vatandaşlara bir lütuf değil, gecikmiş haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili karar olduğunu ifade etmenin boyun borcu olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz de bunlardır. Unutmayalım ki yürekleri volkan gibi patlayanların avuçlarında çiçekler açamaz. Acılar, ahlar, kötü anılar üzerinden bir gelecek inşa edilemez. Alevi kardeşlerimizi istismar etmek için kuyruğa girenlerin, yüce dinimizi karalamak için fırsat kollayanların, mezhepçiliğin ihtilaf bakiyesini diri tutarak milli bünyemizi yarmaya çalışanların ne soyu soydur, ne huyu huydur, ne de iddiaları iffetle maluldür. Hiç şüphesiz Allah indinde son din İslam'dır ve tüm Müslümanlar da kardeştir."

"Avrupa'ya enerji nakleden kuzey rotası artık güvensizdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve Avrupa ülkelerinin ekonomideki faiz artırımının, resesyon tehlikesini gündeme getirdiğini, gıda ve enerji güvenliğindeki darboğazların ise sıkıntılı bir sürecin işaretçisi olduğunu söyledi.

Küresel ekonominin bu yıl için tahmin edilen büyüme oranının yüzde 3,2'ye, 2023 için de yüzde 2,9'a düşürüleceğinin IMF Başkanı tarafından açıklandığını anımsatan Bahçeli, ayrıca Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan hatlarda meydana gelen sızıntının sabotaj neticesinde olabileceğine dair iddiaların ise enerji alanında kargaşa ve kutuplaşmaya yeni bir boyut kattığını vurguladı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Artık enerji ihtiyacını güvenceye alma stratejisinin önümüzdeki dönemde dış politikaların ana parametresi olacağı anlaşılmaktadır. Küresel ölçekte enerji tüketiminin yaklaşık üçte ikisi petrol ve doğal gaza dayanmaktadır. Enerjinin rezerv ve tüketim noktaları arasında güvenli iletimi her ülke için stratejik hedeflerden birisi haline gelmiştir. Avrupa'ya enerji nakleden kuzey rotası artık güvensizdir. Enerji jeopolitiği açısından gelişmeleri yorumladığımızda, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki zengin gaz ve petrol kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında en emin ve güvenli terminal Türkiye'dir. Ülkemizin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması tarihi nitelikte olup Batılı ülkeleri bir hayli rahatsız etmiştir."

Bahçeli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk Akımının hedef alındığına yönelik iddialarda bulunduğunu ve suçladığı ülkenin ise Ukrayna olduğunu söyledi.

Bu iddianın dikkatle takibi gereken bir tehdit olduğunun altını çizen Bahçeli, "Rusya ile Ukrayna arasında; askeri, enerji ve iletişim altyapılarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırıların ağır maliyetleri olacağı şüphesizdir. İki ülkenin de aklıselim bir çizgiye gelmesi bölge ve dünya barışı adına bir mükellefiyettir. Diğer yandan Yunanistan'a enerji taşıyan hat TANAP'tır. Bu ülkenin Türkiye'ye parmak sallamaktan vazgeçip sabrımızı taşırmaktan uzak durması enerji güvenliği açısından lehine bir durum olacaktır.' dedi.

"Türkiye enerji jeopolitiğinde kilit aktör"

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin enerji jeopolitiğinde kilit bir aktör olduğunu, tatbik edilen aktif, dengeli, ve milli dış politikanın Türk milletine refah ve huzur olarak yansıdığını belirtti.

Millet ittifakının, Türkiye'nin büyüklüğünü anlayacak ufkunun olmadığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Zira her şey ortadadır. Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu vahim, cehil ve çürük bir dille ileri süren İP Başkanı'nın bu işleri zaten kafası almaz, devleti, milleti, dış politikayı bilmesi de söz konusu olamaz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta taraf tutan, Türkiye'yi bir kampa yerleştirmeye, dahası cepheye sürmeye çalışan zillet ittifakının ilkel dürtülere, iradesiz politikalara rehin düştüğü tartışmasızdır. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye şayet bir tarafsa, bu da barışın, huzurun, silahların susmasının tavizsiz tarafıdır. İç ve dış odaklar bu sabit gerçeği kesinlikle ihlal edemeyecektir. Türkiye'yi zillet partilerinin koalisyonu yönetiyor olsaydı, ABD'nin sınır devriyesi, ileri karakolu, tetik çeken eli olmaya ne kadar hevesli oldukları çok büyük badire ve belalar eşliğinde görülür ve ortaya çıkardı.

Türkiye'yi yönetmek için mangal gibi yürek lazımdır. Türkiye'yi yönetmek için milli onur ve milli mensubiyet şuuru şarttır. Türkiye'yi yönetmek için nereden gelip nereye gittiğimizi gösteren tarihi süreci bilmek hayat memat konusudur. Zillet ittifakında bunların hiçbirisi yoktur. Süpürülmedik eve bilinmedik misafir gelirmiş, bunların ellerine yetki geçmiş olsaydı, Türkiye'yi her türlü tehdit ve felakete maruz hale getirirler, sonunda da 'adımız hıdır elimizden gelen budur' diyerek teslimiyetçiliğin dibini boylarlardı. Su tersine dönünce uyuz keçi nasıl öne düşerse, zillet ittifakı da ancak dünya tersine dönerse karışık ve kirli emellerinde muvaffak olabileceklerdir."

"Nükleer savaş ihtimalinin konuşuluyor olması bile fecaattir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer savaş riskinin 1962 Küba Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladığını, "Putin, nükleer silah kullanırsa dünya Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalır." dediğini anımsattı.

Açıklamanın tehdit tonunun çok yüksek olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bu durum sadece siyasi değil inanç temelli bir konudur. Biden'ın beyni sulansa da akli melekeleri tartışılsa da Armageddon tehlikesini gündeme taşıması bize göre tesadüfi değildir. Muhtemel felaketin gerçekleşmesi demek beşeriyetin hayat ve varlık haklarına kast etmek, dünyanın yıkımına çanak tutmak demektir. İnsanlık böylesi bir vahşeti asla kaldıramayacaktır. Nükleer savaş ihtimalinin konuşuluyor olması bile fecaattir. Dünya ortak akıl ve iradeyle barışçıl çabalarla bugünkü tehlikeli ortamdan çıkmalıdır." diye konuştu.

"ABD'ye bel bağlama seni bir dolara ele verir"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde ABD'ye yaptığı ziyaretin "talihsizlik, densizlik, pervasızlık" olduğunu söyledi.

Ziyaretin amacının, teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunmak olduğunun açıklandığını hatırlatan Bahçeli, " Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl vizyonunu en parlak beyinlerle tartışacaklarmış." dedi.

"Utanın, utanın; parlak beyin arıyorsanız milletimizin gözleri çakmak çakmak parlayan evlatlarına bakın." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal'in, 'Bir Türk dünyaya bedeldir' mirasına sarılın. Muhtaç olduğunuz kudreti uzaklarda değil, eğer varsa damarlarınızda arayın. Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında ne söyleyecek, neyi duymayı umut edecek, hangi parlak beyinlerle bir araya gelecektir? Sayın Kılıçdaroğlu, bırak bu işleri, geç bu masalları, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olur. Buna da çok dikkat et. Herkes biliyor ki, ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Denenin, döne dolaşa geleceği yer ya bir kursak ya da bir değirmen taşıdır. Su yatağını, yel de tepesini mutlaka bulacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, ağaca dayanma bükülür, suya güvenme dökülür, ABD'ye bel bağlama seni bir dolara ele verir. CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye yüz sürmesi, el açması, aman dilenmesi tek kelimeyle acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir. Teslim olmuş başa devlet konmaz, konsa bile çok durmaz, duramaz."

"İstanbul Belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş"

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu yakalandığını anımsatarak, "Meğer İstanbul Belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş. Bunlara kalsa, kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik bir haktır. Zillet ittifakı işte budur. CHP'nin gerçek yüzü suçtur, kirdir, çamurdur, kokuşmuştur.' dedi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik gücü, yönetim güvenliği olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakının, zalime aman vermeyen, teröriste fırsat tanımayan, Türk düşmanlarına göz açtırmayan, egemenlik haklarının, hükümranlık yetkilerinin, milli çıkarların, kürenin her köşesinde serdengeçti bir yürekle savunan muktedir ve muhteşem bir millet iradesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu bıçkın irade kilitleri açacak, perdeleri aralayacak, ufku aydınlatacak, sis bulutlarını dağıtacak, 2023 ve takip eden yıllarda küresel güç Türkiye'yi inşa ederek zalime Yavuz, mazluma Yunus, mağduriyetin kuyusunda kalmış biçarelere Yusuf olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Bitti)