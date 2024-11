Diyarbakır\'da 30 Milyon Dolarlık Alüminyum Fabrikası Açıldı

Politika

DİYARBAKIR'DA ALÜMİNYUM FABRİKASININ AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da yerli ve milli yazılım GAP Hassas'ın tanıtım programının ardından Diyarbakır'a geldi. Bakan Kacır, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Murat Zoroğlu ile görüşüp, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan kaçır ve beraberindekiler, daha sonra Organize Sanayi'ndeki bir alüminyum fabrikasının açılışına katıldı. Açılışa, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Karakaş, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, bazı kamu kurularının müdürleri ile iş insanları ve sanayiciler katıldı.

DİYARBAKIR'A 30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Burada konuşan Bakan Kacır, firmanın 30 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını belirterek, "Bugün nice nebilerin, nice sahabelerin, nice gönül sultanlarının diyarındayız. Dicle'nin bereketiyle sulanan, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, en önemlisi ve kıymetlisi de kadirşinas insanıyla, coğrafyamızın göz bebeği Diyarbakır'dayız. Eski-yeni her eseriyle, tabiat harikası her güzelliğiyle, ecdadın emaneti her bir değeriyle ve her bir ferdiyle Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz. Bu vesileyle; Diyarbakır'ımızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli bir basamak olarak gördüğümüz ve son yapılan 15 milyon dolar yatırımla birlikte toplam 30 milyon dolar yatırım tutarındaki bu üretim tesislerinin, şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki ülkemizin potansiyeline ve insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız, bundan sonra da şehrimizin örnek niteliğindeki sanayi altyapısını ve sunduğumuz yatırım teşviklerini değerlendirmeyi sürdürecek. Bu toprakları yeni yatırımlarla bereketlendirecek. Bizler de Türkiye ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR'

Bakan Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak 'Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bilinmelidir ki Türkiye eski Türkiye değildir. Artık Türkiye, başına vurup elindeki ekmeğinin alınmaya çalışıldığı eski Türkiye değil. Bugün, kendi ekonomik kalkınma modelini, program ve stratejilerini kendi tayin eden bir Türkiye var. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Son 22 yılda asırlık eser ve hizmetlerle eskinin kayıplarını telafi eden, sağlam altyapısıyla, öz güven inşasıyla kararlarını kendi iradesiyle veren ve atılımlarını kendi gücüyle yapan bir Türkiye var. Sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline gelmiş, pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği tabloyu da fırsata dönüştürmüş bir Türkiye var. Bakınız, sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre; Almanya'da yüzde 13 geride, İtalya'da yüzde 6,7 geride, Fransa'da yüzde 3,9 geride ve İspanya'da yüzde 0,9 düşüş kaydetti. Aynı dönemde Türkiye'de ise yüzde 19,5 yükseldi. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımız yeni rekorlara imza atıyor. Türkiye bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Bu gurur tablosunda aslan payı elbette ki Türk sanayisinindir. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıma mücadelesini sürdürürken kalkınma yolculuğunda hiçbir şehrimizi arkada bırakmıyoruz" diye konuştu.

'OSB SAYISINI 3'E ÇIKARDIK'

Kurulan alüminyum fabrikasında 700'e yakın kişinin iş sahibi olacağını belirten Bakan Kacır, "Doğunun incisi Diyarbakır'ı sayısız eser ve hizmetlerle buluşturuyoruz. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' şiarıyla; yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Diyarbakır'ı 'Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehri haline getiriyoruz. Şehrimizde planlı sanayi altyapısının güçlenmesi için son 22 yılda Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Organize sanayi bölgesi sayısını 3'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde 28 binden fazla vatandaşımıza istihdamın önünü açtık. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek 105,5 milyar lira yatırım için 2 bin 722 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 136 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimize yakışır şekilde katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek için Diyarbakır'a 1 teknopark ve 3 Ar-Ge merkezi kazandırdık. Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanmışken; bu sayıyı 22 yıl içinde 16 binin üzerine çıkardık. Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz" dedi.

'ŞEHRİMİZİ NİTELİKLİ SANAYİ YATIRIMLARIYLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Karacadağ Kalkınma Ajansımız eliyle Diyarbakır'daki 641 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de son 10 yılda 152 kalkınma projesine 702 milyon lira destekte bulunduk. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri olarak belirledik. Diyarbakır'da başta gıda, giyim eşyaları ve mobilya sektörlerinde sektörel odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmesini ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek projelerle ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz. Yeni teşvik modelimizin önemli bir sütunu konumundaki ve yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla da şehrimizi nitelikli sanayi yatırımlarıyla buluşturacağız. Bugün de ARFEM Alüminyumun toplam 30 milyon dolara varan yatırımlarla hayata geçirdiği ve aylık 6 bin ton alüminyum billet üretim kapasitesine sahip tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlave sunacağı istihdamla toplam 700'e yakın vatandaşımıza ekmek kapısı, AŞ kapısı, istihdam kapısı olan bu tesislerin şehrimiz için, ülkemiz için, Diyarbakır'ımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'YATIRIMLARININ ÖNÜNÜ DAHA DA AÇACAĞIZ'

Kimlikler ve farklı kesimler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Şunun bilinmesini isterim ki önümüzdeki dönemde Diyarbakır'ımızın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız. Mevcut üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri düzeylere çıkaracağız. Tüm çabamız ve gayretimiz, Diyarbakır'ın sanayisine daha fazla güç katmak için, rekabetçiliğini artırmak için, ihracat kabiliyetini geliştirmek için. Bu kalkınma amaçlı, çok yönlü, Ar-Ge bazlı ve sanayi odaklı projelerimiz ve yatırımlarımızın semerelerini almaya devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler desteklerimizi ve teşvik mekanizmamızı çeşitlendirerek ve zenginleştirerek siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Sizler yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edin. Her daim yanınızda, yakınınızdayız."

'KİMLİKLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Bakan Kacır, "Terörü bu topraklardan sildikçe bizler de bölgemizde yeni adımlar atacağız, şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturarak, daha da büyüteceğiz, kalkındıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle Diyarbakır için ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bereketli Hilal'in sembolü Diyarbakır'ı yeni yatırımlarla, barış ve kardeşlik iklimiyle 'Türkiye Yüzyılı'nın sembol şehri haline getireceğiz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Kimlikler ve farklı kesimler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle bir yaklaşımı reddediyoruz. Kapsayıcılık ve kuşatıcılığı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Birliğimize, kardeşliğimize halel getirecek her girişimi beraberce inşallah bertaraf edeceğiz. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız fabrikanın Diyarbakır'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,